Насколько готовы к учебному году школы Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ряде школ Акмолинской области на сегодняшний день существует риск несвоевременного завершения ремонтных работ к новому учебному году. Об этом сообщил на брифинге руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области Орал Каппасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с поручением Министерства образования Республики Казахстан в целях изучения готовности организаций образования к новому учебному году в Акмолинской области был проведен мониторинг со стороны департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области.

«В рамках мониторинга готовности организаций среднего образования области к началу нового учебного года охвачены все 525 школ. На момент мониторинга в области 443 школы завершили текущий ремонт, остальные 45 школ планируют завершить до 25 августа», - поделился выступающий.

По словам О. Каппасова, капитальный ремонт ведется в 38 школах. На его проведение выделено 7 млрд 914 млн тенге, при этом 23 объекта финансируются из областного бюджета на 4 млрд 701 млн тенге и 15 - по программе «Ауыл ел бесігі» на 3 млрд 212 млн тенге.

«На сегодня по 22 школам объем выполненных работ превышает 80%. Это в школах поселка Аршалы Аршалынского района, села Жалтыр Астраханского района, сел Никольское, Караозек Буландынского района, школе №1 гогода Щучинска Бурабайского района, сел Тайбай, Олжабай батыр, Торгай, Селета, им. Богенбай батыра, города Ерейментау Ерейментауского района, сел Двуречное, Интернациональное Есильского района, сел Белагаш, Кировское Жаксынского района, сел Спасское, Каменка Сандыктауского района, сел Опан Целиноградского района, поселка Заводской города Степногорска, школах №1, №6, №14, №13 города Кокшетау», - отметил О. Каппасов.

В 11 школах выполнено более 50% всех запланированных работ. Это учебные заведения станции Анар Аршалынского района, села Старый Колутон Астраханского района, села Вознесенка Буландынского раойна, села Новосельское, школа №5 города Атбасара Атбасарского района, школа №1 города Степняка района Биржан сал, сел Гастелло, Отрадное Жаркаинского района, села Нуресиль Целиноградского района, школах №4 «Болашак» города Степногорска, №2 поселка Аксу в Степногорске.

Как было отмечено, в нескольких школах имеется риск несвоевременного завершения ремонтных работ. Это школа им. Сайлау Серикова города Есиля – на 400 млн тенге. На сегодняшний день работы здесь выполнены на 45%. Школа села Кабанбай Батыра Целиноградского района - 235,6 млн тенге, процент выполненных работ здесь - 40%. Ремонт в школе села Акмол Целиноградского района (200 млн тенге) выполнен на 40%. Ремонт в школе села Научный Шортандынского района (200 млн тенге) завершен на 21%. В школе - гимназии города Макинска Буландынского района (400 млн тенге) процент выполненных работ составил 45%.

«Необходимо отметить, что по шести школам подрядчиком является ТОО «ГрадСтройСервис» из Туркестанской области. Эта подрядная организация выполняет работы с недостаточным количеством рабочих, что подвергает срыву сроков завершения ремонтных работ. Подрядчиком на ремонте школы-гимназии города Макинска является ТОО «Азамат құрылыс» из Алматинской области (400 млн тенге на 1 этап). Причина риска несвоевременного завершения ремонтных работ - нехватка строительных материалов и недостаточное количество рабочих», - отметил спикер.

Управлением образования совместно с отделами образования и подрядными организациями проводится работа по увеличению строителей на объектах образования для своевременного завершения ремонтных работ.

«Также необходимо отметить, что в области еще функционируют школы, в которых ни разу не проводился капитальный ремонт. Местными исполнительными органами запланирована поэтапная разработка проектно-сметных документаций на эти объекты», - добавил О. Каппасов.