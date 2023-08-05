Насколько готовы к тушению пожаров в многоэтажках костанайские спасатели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — После резонансного пожара в многоэтажном доме в Алматы, где не обошлось без жертв, в ДЧС Костанайской области актуализировали вопрос готовности спасателей к работе по тушению пожаров в зданиях повышенной этажности, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По данным пресс-службы ДЧС области, в Костанайской области насчитывается 34 здания повышенной этажности, то есть 10-и этажей и выше. Все они расположены на территории областного центра, их высота составляет 30 метров и выше.

«В костанайском гарнизоне имеется необходимая специальная техника для тушения пожаров в зданиях повышенной этажности. Это автолестницы, длина которых составляет 30-32 метра. Они состоят на вооружении пожарных частей во всех городах нашей области, включая поселок городского типа Качар. Автолестницы позволяют тушить пожары в зданиях 9-10 этажей. Одна из трех пожарных автолестниц в Костанае имеет длину 50 м. С ее помощью тушат пожары и эвакуируют людей с высоты до 50 м», - сообщили в ДЧС.

Такая высотная техника используется постоянно. Она стоит в боевом расчете в каждом подразделении города. Такие машины выезжают на все пожары, когда возгорания происходят в зданиях 3-х этажей и выше.

Есть, по словам спасателей, и ряд трудностей, возникающих при выезде на пожары в многоэтажных жилых домах.

«Зачастую специальная техника не может подъехать на придомовую территорию из-за того, что дворы многоэтажек заставлены частными автомашинами. Пожарным автолестницам, оборудованным подъемными механизмами, нужен большой проезд. Кроме того, необходимо выбрать место, чтобы выставить выносные опоры. При скоплении автотранспорта во дворах, спецмашинам будет сложно проехать. Ведь чем ближе спецтехнику установят к зданию, тем больше возможностей будет у пожарных спасти людей с верхних этажей. А чтобы убрать автомобили со двора, найти их владельцев, потребуется уйма времени», - пояснили в ведомстве .

По мнению спасателей, именно загромождения подъездных путей к месту пожара высотных зданий остается на сегодняшний день главной и серьезной проблемой. Ее и необходимо решать в ближайшее время.

Напомним, 1 августа около 17:00 произошел пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» в Алматы. Пожарные по прибытии обнаружили горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 1-го по 16-этаж на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из пожара более 300 человек. Некоторые жильцы в ходе пожара выбрасывали детей из окон на маты.

Всего в возгорании пострадали 49 человек, из них двое взрослых получают стационарное лечение в городской клинической больнице №7. Одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

И.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков позже перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар.