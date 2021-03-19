Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Насколько готовы к паводкам подразделения МЧС Карагандинской области

    19 Марта 2021, 22:43

    КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ – Карагандинскую область с рабочим визитом посетил Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК полковник Ибрагим Кульшимбаев и председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК полковник гражданской защиты Нурболат Дербисов. В ходе рабочего визита была проверена готовность сил и средств подразделений МЧС к предстоящему паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Также в ходе визита были проведены встречи с личным составом пожарных частей и воинской части №52859.

    Первый вице-министр по ЧС и председатель КПС проверили материально-техническую оснащённость подразделений, экипировку сотрудников, условия их работы.

    Все подразделения МЧС, дислоцирующиеся на территории Карагандинской области, готовы к выполнению возложенных задач в предстоящий паводковый период. На вооружении имеется высокопроходимая и инженерная техника, в том числе высокопроходимые автобусы-вахтовки для перевозки личного состава и эвакуации населения, болотоходы-вездеходы, плавсредства, мотопомпы, в том числе прицепные, а также гидрокостюмы.

    Спасательные подразделения Карагандинской области также готовы прийти на помощь в случае осложнения паводковой обстановки в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

    В целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводкового периода для совершения марша в соседние регионы подготовлено свыше 100 человек и 17 единиц техники. Спасательные группы обеспечены необходимым обмундированием и оборудованием для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ.

    Всего в Карагандинской области на паводковый период подготовлены силы и средства территориальной подсистемы гражданской защиты численностью свыше 6700 человек и более 1900 единиц техники.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спецподразделение «Киберпол» заработало в Балхаше
    Дорогу до Баянаула ремонтируют в Карагандинской области
    Тела мужчины и женщины нашли в реке Нура в Карагандинской области
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане