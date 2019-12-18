Насколько экологически безопасным будет ракетный комплекс «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вместо используемых ранее ракет-носителей «Протон-М» на запланированном к созданию ракетном комплексе «Байтерек» будут использоваться более экологичные носители «Союз-5». Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее мы запускали спутники с помощью ракеты-носителя «Протон-М», и сейчас нам известно, что с экологической точки зрения это неприемлемо. Поскольку эти ракеты-носители используют топливо гептил, а «Союз-5» не использует гептил, здесь используется керосин и кислород, которые не наносят никакого экологического вреда. С коммерческой точки зрения «Союз-5», в сравнении с «Протоном», являются намного более лучшими», - сказал Аскар Жумагалиев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, озвучивая положения законопроекта «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года».

Как говорится в заключении к законопроекту, Протокол предусматривает вывод из аренды объектов космического ракетного комплекса «Зенит-М» и передачу их казахстанской стороне; использование ракет-носителей среднего класса с высоким уровнем экологической безопасности.

Протокол подписан в Москве 22 августа 2018 года и оговаривает основные условия реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» и разделение финансирования реализации проекта между казахстанской и российской сторонами. Согласно положениям протокола, казахстанская сторона обеспечивает финансирование:

- содержания и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М», на базе которого предполагается создание комплекса «Байтерек», после их исключения из состава объектов, арендуемых российской стороной; реконструкции и модернизации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М»;

- создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технического комплексов;

- отведения районов падения отделяющихся частей ракет-носителей на территории Республики Казахстан;

- модернизации системы телекоммуникационного и информационного обеспечения.