Насколько эффективно работают программы занятости в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в текущем году мерами занятости охвачено более 700 тысяч человек. К концу года этот показатель достигнет более 1 млн человек. При этом акцент сделан на создание постоянных рабочих мест. О том, в каких регионах программы занятости показали наибольшую эффективность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Strategy2050.kz

В 2020 в рамках Государственной программы «Еңбек», Дорожной карты занятости и других отраслевых программ мерами занятости охвачены 743 тыс человек. До конца года данный показатель достигнет 1 млн 220 тыс человек.

Для этого по поручению Главы государства в рамках Дорожной карты занятости оптимизирован перечень инфраструктурных проектов с акцентом на создание постоянных рабочих мест и улучшение социальной инфраструктуры регионов. После завершения этих проектов (6702 проектов) будет дополнительно создано более 100 тыс постоянных рабочих мест в смежных отраслях.

Регионы

Восточно-Казахстанская область

По словам главы региона Даниала Ахметова, в области продолжается обеспечение качественной реализаций дорожной карты занятости.

«Программа «Енбек» способствовала созданию свыше 19 тысяч рабочих мест или 102% от плана. По итогам 7 месяцев освоено 42 млрд тенге или 99,5% от текущего плана. Из 817 проектов реализуемых в рамках ДКЗ уже завершено 626 проектов на сумму 4,4 млрд тенге. Кроме того, 17 тысяч человек стали участниками программы «Енбек», из них свыше 11 тысяч человек трудоустроены», - сказал Д. Ахметов на заседании Правительства.

Он отметил, что особое внимание уделяется развитию предпринимательской инициативы среди многодетных и малообеспеченных семей.

«Выдано 704 кредита на сумму более 3,5 млрд тенге или 83% от годового плана. Из них 96 многодетным семьям на 78 млн тенге с ростом в 1,5 раза к уровню прошлого года», - привел данные аким.

Кроме того, по его информации, получено 728 грантов на 400 млн тенге, в том числе 285 многодетным 127 малообеспеченным семьям.

Он добавил, что в рамках трудовой мобильности в область переехало 532 человека, при утвержденной квоте в 600 человек.

В целом, по его информации, в области предусмотрено создание 45 тыс рабочих мест, на сегодняшний день создано порядка более 35 тыс рабочих мест или 78% от годового плана, что позволило сохранить уровень безработицы в области на уровне 4,9%.

Жамбылская область

По словам главы региона Бердибека Сапарбаева, на сегодняшний день в Жамбылской области активными мерами занятости охвачены 44 тыс 478 человек, в том числе по программе «Енбек» 30 тыс 600 человек, по дорожной карте занятости 9 тыс 359 человек.

«В текущем году было запланировано создание 20 тыс 100 рабочих мест. На отчетный период выполнено 130% и создано 26 тыс 134 рабочих места», - привел данные аким области.

Он отметил, что по программе «Нурлы жер» и программе «Енбек» были достигнуты следующие показатели: из всех привлеченных к рынку труда – 45% безработные (20 тыс человек), 55% (25,5 тыс человек) самозанятые. Из них 35,5% (15,8 тыс человек) молодежь, 15,9% (7,1 тыс человек) малообеспеченные, 39,3% (17,5 тыс человек) женщины, 2,3% (1 тыс человек) инвалиды.

Всего в рамках программы «Енбек» было создано 9 тыс постоянных рабочих мест.

«Люди получили гранты, микрокредитование, но самое главное – постоянные рабочие места», - подчеркнул Б. Сапарбаев.

По его словам, в рамках ДКЗ в области утверждено к реализации 831 проект, и завершены конкурсные работы. На эти цели предусмотрено 61,2 млрд тенге и освоено к плану 85,2%. До конца года 98% средств будет освоено до конца года.

Он добавил, что в результате ДКЗ будет получен следующий ожидаемый эффект от реализации.

«Строится и будет отремонтировано 87 объектов образования, 54 объекта здравоохранения, 179 объектов ЖКХ, 208 объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и самое главное, мы будем проводить ремонтные работы в селах, где они вообще не проводились. Это ремонт дорог, обеспечение газом (17 населенных пунктов)», - проинформировал аким области.

В заключении он отметил, что в рамках ДКЗ было создано более 18 тыс рабочих мест, из них 2,5 тыс постоянных. Уровень безработицы в регионе не превышает 4,8%.

Шымкент

По словам акима города Мурата Айтенова, мерами занятости охвачены 24 тыс 367 человек, фактическое исполнение составляет 19 тыс 344 человека (79,4% к плану).

Кроме того, как отметил градоначальник, в рамках первого направления программы «Енбек» планируется отправить 3196 человек на бесплатное профессиональное обучение. В рамках подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием с 1 сентября 2020 начнется обучение для 1196 человек.

«Выдано микрокредитов 40 гражданам, 1267 человек получили госгранты», - проинформировал градоначальник.

Он добавил, что по третьему направлению планируемый охват должен составить 17 тыс 775 человек, фактически охвачено 13 тыс 327 человек.

«Из них 6768 человек трудоустроены на вакантные новые рабочие места, 208 человек на социальные рабочие места, 1925 человек на молодежную практику, 4351 человек на оплачиваемые общественные работы», - привел данные аким города.

По дорожной карте бизнеса на 2020-21 годы уточнены 236 проектов, выделено 45,3 млрд тенге, количество созданных рабочих мест 8380, из них создано 7394 места (87,7% к плану). В том числе, через центр занятости будет трудоустроено 4190 местных безработных.

В заключении он отметил, что в городе создано 4075 рабочих мест, план выполнен на 97,3%.

В свою очередь Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что занятость является ключевым показателем благополучия населения.

Глава Правительства отметил высокую динамику реализации мер поддержки занятости в городе Шымкенте, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

«В то же время по отдельным показателям отстают два региона: Кызылординская и Западно-Казахстанская области. Кызылординская - по выдаче государственных грантов 47,5%, общественной работе – 50,1%, освоению выделенных средств на проекты – 56,2% и созданию рабочих мест – 44,4%. Западно-Казахстанская область – по микрокредитованию – лишь 28,6%, молодежной практике – 37,7%, освоению выделенных средств на проекты – 58,9% и созданию постоянных рабочих мест – 25,8%», - выделил Премьер.

В связи с этим, глава Кабмина поручил акимам активизировать работу по реализации государственных программ.

«Хочу отметить, что до конца года осталось всего четыре месяца. Акиматам необходимо активизировать работу по реализации программ. В нынешних условиях первостепенная задача – обеспечить занятость граждан. Нельзя допустить возникновения дисбаланса на рынке труда», - подчеркнул Мамин.

Глава Правительства поручил Министерству труда совместно со всеми заинтересованными органами и акиматами обеспечить полное освоение средств и реализацию мероприятий, предусмотренных в государственных программах.

«Следует также принять меры по оптимизации бизнес-процессов электронной биржи труда. Акиматам сформировать профайл безработного лица и проводить с ним адресную работу по содействию в занятости. Необходимо обеспечить достижение запланированных индикаторов занятости и уделить внимание на создание постоянных рабочих мест», - отметил Мамин.

В заключении глава Правительства поручил министерствам национальной экономики, сельского хозяйства совместно с НПП «Атамекен» и акиматами дано поручение активизировать работу по развитию и поддержке бизнес-инициатив.