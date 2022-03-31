Насколько дамбы готовы к паводкам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 600 гидротехнических сооружений требуют пристального внимания. Об этом министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За контроль дамб отмечает Бассейновая инспекция, которая принадлежит Комитету водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Совместно мы выделяем наших сотрудников для проведения детальных планировок, обследования. Имеется более 1800 гидротехнических сооружений. Это не только большие плотины, но и малые дамбы, пропускные затворы различных водохранилищ. Около 600 объектов требуют пристального внимания и принятия экстренных мер по проведению капитальных работ. На крупных гидротехнических сооружениях, которые накапливают миллиарды воды, пока рисков нет», - пояснил Юрий Ильин.

По словам спикера, капитальный ремонт проводится в плановом порядке. Если говорить за предыдущий период, отремонтировано 6 гидротехнических сооружений, два построено.

«Эта работа ведется в плановом порядке как по линии местных исполнительных органов, частных компаний и государства. Мы дополнительно выявили, что 25 бесхозных гидротехнических сооружений, у которых нет хозяев. Поэтому сейчас решениями акиматов принимаются меры, чтобы поставить гидротехнические сооружения на баланс», - добавил он.