Насколько безопасны и экологичны электрокары

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Общемировая тенденция к декарбонизации сильно подстегнули автопроизводителей. В 2022 году мировые продажи автомобилей, оборудованных электрифицированной силовой установкой, достигли 10,2 млн штук, показав рост на 65%. Только в Казахстане на сегодняшний день завезено 3442 электромобиля. Они освобождены от уплаты таможенных пошлин и налогов по пассажирской таможенной декларации. Насколько безопасны и экологичны электрокары, и станут ли они в перспективе основным типом транспорта, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Мировой рынок электромобилей

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2022 году в мире было продано более 10 млн электромобилей. По прогнозу МЭА, в 2023 году продажи вырастут на 35% и достигнут 14 млн. Если в 2020 году доля новых электромобилей на рынке составляла 4%, в 2021 - 9%, в 2022 - 14%, то в 2023 году увеличится до 18%.

Более половины электромобилей, находящихся на дорогах мира, ездят в Китае. На страну, доминирующую в мировом производстве аккумуляторов, в 2022 году прошлось 60% мировых продаж электромобилей.

«За пределами Китая производителям оригинального оборудования необходимо предлагать доступные варианты по конкурентоспособным ценам, чтобы обеспечить массовое внедрение электромобилей», - сообщает МЭА.

Помимо Китая, самыми насыщенными электромобилями стали рынки Европы и США (25% и 10% соответственно). В Европе в 2022 году продажи электромобилей выросли на 15%, в США - на 55%. К 2030 году, по прогнозу МЭА, в Китае будет продаваться 40% всех электромобилей в мире, США удвоят свою долю рынка до 20%, Европа сохранит свою нынешнюю долю 25%. Всего в мире в 2022 году было доступно 500 моделей электромобилей, что вдвое больше, чем в 2018-м.

Споры об экологичности или углеродный след

Электрокары называют транспортом будущего, не требующего горючего топлива. Они заменяют традиционные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) на более эффективные электродвигатели, что приводит к сокращению выхлопных газов. Однако, назвать их на 100% безопасными для окружающей среды нельзя, и споры на этот счёт не утихают. Чтобы говорить, насколько экологичны электромобили стоит знать их углеродный след.

Скептики согласны со сторонниками «зеленых» технологий, что двигатель электромобиля не производит вредных выбросов в атмосферу. Но при этом отмечается, что эти самые вредные выбросы производят электростанции, на которых производится то самое электричество для зарядки электрокаров. Также со счетов сбрасываются все выбросы во время производства самих электрокаров и его сердца – аккумуляторной батареи.

Учитывая все аспекты образовывающегося углеродного следа, эксперты выражают мнение, что электромобиль становится более экологичным только после первых 30-40 тысяч километров пробега. При этом, как сторонники, так и противники едины во мнении, что основная цель электромобилей - улучшить качество воздуха в мегаполисах.

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«Хотя глобальные выбросы в обоих случаях почти одинаковы, в одном случае все выбросы производятся на заводе за много километров от города, а в другом - выбросы происходят в городе, где люди дышат, и это оказывает реальное влияние на здоровье», - отмечает автомобильный инженер Лаурентино Гутьеррес.

Вредные выбросы от электростанций

Согласно исследованию BloombergNEF, наблюдаемый тренд на электромобили может спровоцировать значительный рост цен на электричество и его дефицит. Так, прогнозируется рост электропотребления по всему миру на 6,8 % уже к 2040 году, что соответствует 1350 дополнительным ТВт∙ч, необходимым для зарядки электромобилей. Также дополнительное электричество потребуется для добычи редкоземельных металлов, используемых в батареях. В этой связи на первый план выходит способ производства электроэнергии для зарядки электрокаров. Если энергия получена от сжигания угля, электромобиль будет выбрасывать в атмосферу столько же углекислого газа, сколько и автомобиль с ДВС. В худшем случае — еще больше.

По данным исследователей из ЕС, доля ископаемой энергетики остается на достаточно высоком уровне - примерно 67%. При текущем раскладе источников энергии, электромобили используют ее лишь на треть экологичнее, чем авто с бензиновым двигателем. При таком раскладе, использование электромобилей не даст большого выигрыша.

В мире проводилось достаточно много исследований об углеродном следе электромобилей. В немецкой организации ifo проводили подсчеты углеродного следа Mercedes C 220 и Tesla Model 3. По итогу у них получилось, что Tesla вырабатывает 150-161 грамм углерода на километр, в противопоставление Mercedes - 112 граммов СО2 на километр.

Бельгийские ученые из Transport & Environment проводили аналогичные исследования для разных стран Евросоюза. Они пришли к выводу, что углеродный след зависит на 70% от того, как получают энергию в стране. Так, например, в Польше углеродный след от электромобиля примерно составляет 160 грамм на километр, против 200 грамм от бензинового. В Швеции показатель углеродного следа намного ниже - 30 грамм. Средняя цифра углеродного следа по Европе равняется 90 грамм на км, это почти вдвое меньше бензиновых авто. Разница значительна, но цифры достаточно спорные.

В 2016 году в Сингапуре подсчитывали углеродный след для Tesla Model S. Комиссия осталась недовольна расчетами, поскольку во внимание были приняты все расходы, которые необходимы для поставки энергии на зарядку электромобиля. В результате его признали не экологичным и занесли в список вредящих экологии, а владельца оштрафовали на $10 тыс.

Решить проблему можно, если получать энергию из экологичных источников: солнечных, ветровых, атомных и гидроэлектростанций.

Выбросы от производства электромобилей

Оценивая степень влияния электромобиля на экологическую обстановку, стоит обратить внимание на технологию производства. Так, по данным консалтинговой компании Ricardo, при производстве обычного автомобиля на топливной основе в атмосферу поступает в полтора раза меньше вредных выбросов, чем при производстве электромобиля. Примерно половина выбросов приходится на этап производства аккумуляторов.

Многие эксперты уже сейчас прогнозируют вероятность возникновения дефицита металлов, используемых в изготовлении аккумуляторов. Как отмечают аналитики Wood Mackenzie, в ближайшем будущем из-за повышения выпуска электромобилей, спрос на металлы будет повышаться столь быстро, что поставщикам не удастся успевать за ним. Поскольку на планете запасы лития, кобальта и никеля исчерпываются, их может просто не хватить, чтобы удовлетворить будущий спрос автоконцернов. В современных аккумуляторах стоимость лития формирует 12–15 % его цены, а 14 % всего добываемого лития достается электромобилям. Ожидается, что к 2025 году эта доля вырастет до 40 %.

Кроме углеродного следа при создании аккумуляторов, есть еще проблема с их утилизацией, которая пока ещё не стоит так остро. В настоящее время перерабатываются должным образом лишь 5% всех выходящих из строя литий-ионных батарей, которые применяются в электрокарах. В то же время консалтинговая компания Bloomberg New Energy Finance утверждает, что уже к 2025 году количество батарей для электромобилей превысит объем в 3, 4 млн штук. Если человечество не научится грамотно перерабатывать аккумуляторы, содержащих большое количество токсичных химических веществ, то окружающей среде будет нанесен существенный вред.

На сегодняшний день о том, чтобы законодательно закрепить за владельцем электрокара обязанность повторно использовать или корректно перерабатывать аккумуляторы, задумались уже правительства Китая и Евросоюза, а следовательно, данная проблема является серьезной, требующей безотлагательного решения.

Твердые выбросы при эксплуатации электрокаров

Электромобили в силу конструктивных особенностей существенно тяжелее традиционных машин, оснащенных ДВС. Причина большой массы электрокаров – вес аккумуляторов. По статистике, вес электромобиля в среднем на 25% превышает вес бензинового аналога. В свою очередь вес транспорта напрямую влияет на износ шин, тормозов, дорожного покрытия и повторное взвешивание дорожной пыли. Не зря одной из типичных жалоб владельцев современных электрокаров является жалоба на необходимость часто менять покрышки.

В 2013 году в Хертфордширском университете было проведено интересное исследование. Для эксперимента был выбран достаточно загруженный автомобильный туннель, пропускающий до 50 тыс. автомобилей в сутки. В нем установили детекторы, определяющие объемы твердых частиц, образующихся в результате проезда автомобилей. В результате твердые выбросы от износа шин у электромобилей – на 1,5% выше, чем у бензиновых автомобилей, от износа тормозов – на 2%, от износа дорожного покрытия – на 10%.

При этом твердые выбросы отнюдь не безопасны. Они приводят к росту количества заболеваний астмой, всевозможным проявления аллергических реакций, сердечным приступам.

Воздействие электромагнитных полей на человека

Существует и еще одно связанное с электрокарами явление, которое, по мнению ученых и исследователей, способно нанести нешуточный вред, на этот раз – не экологии, а непосредственно здоровью человека. Речь идет об электромагнитном поле, создаваемом в процессе работы аккумулятора.

Здесь, главную опасность представляет не мощность электромагнитного излучения, а тот факт, что в электрокаре эта величина крайне изменчива. Низкочастотное поле в электрическом автомобиле изменяется в тысячи раз, и именно эти изменения оказывают вредоносное воздействие на человеческий организм: стоит привыкнуть к одному уровню воздействия, и оно тут же меняется. Такие колебания неизбежно нарушают работоспособность организма.

Чтобы в полной мере оценить степень опасности электромагнитного поля, стоит вспомнить, что электромагнитный фон от электромобиля вполне сопоставим с излучением, которое получает машинист в метро. При этом, представители профессий, связанных с электромагнитными явлениями, получают надбавку за вредность.

Перспективы электромобильной отрасли

Приведенные наблюдения, результаты исследований и замечания экспертов демонстрируют, что с электрокарами ситуация выглядит совсем не так безоблачно. Но это не повод отказываться от дальнейшего развития данной технологии.

Развитие электромобильного транспорта требует комплексного подхода по выработке «зеленой» электроэнергии, экологически безопасному производству аккумуляторных батарей, повышения срока их службы и дальнейшей утилизации, а также развитию соответствующей инфраструктуры. Пока указанные пробелы не будут устранены, говорить о том, что электрокары станут основным средством передвижения, преждевременно.

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