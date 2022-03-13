Насколько акмолинцы доверяют полиции

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские выясняли, насколько безопасно чувствуют себя жители области и каков уровень доверия к полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, стражи порядка вышли на улицы поселка Красный Яр вместе со студентами 2 и 3 курса юридического факультета университета имени Абая Мырзахметова, чтобы провести социологический опрос. Его проведению предшествовал инструктаж, проведенный на базе учебного заведения.

Перед студентами выступил заместитель начальника местной полицейской службы полковник Ерболат Хусаинов.

По словам спикера, в современных условиях происходит реформирование правоохранительной структуры: во главу угла наравне с такими важнейшими задачами как борьба с преступностью, ставится ориентированность на потребности гражданского общества, налаживание доверительных отношений с населением.

«Такие планы и задачи поставил перед нами в своем Послании Президент РК Касым-Жомарт Кемелович Токаев, реализуются они в рамках программы «Новый Казахстан». В этом и заключается особенность новой модели сервисной полиции, которая сегодня активно внедряется как во всех регионах Республики Казахстан, так и в Акмолинской области в частности», - отметил Е. Хусаинов.

А чтобы разъяснить гражданам изменения, которые инициаторы ожидают от данного проекта, полицейские проводят анкетирования и социологические опросы разных групп населения.

Пилотный проект был запущен в поселке Красный Яр, расположенном в пригороде Кокшетау. Именно сюда и отправился «десант» из числа студентов, сотрудников местной полицейской службы и представителей межведомственной группы, куда вошли работники государственных органов, учреждений образования, здравоохранения и других ведомств.

Разделившись на группы по 10 человек в сопровождении ответственного сотрудника, интервьюеры задавали местным жителям вопросы, которые, как уверены организаторы, помогут узнать мнение населения о работе полиции.

«Обращались ли Вы за помощью в полицию?», «Насколько безопасно Вы чувствуете себя в районе проживания?», «Готовы ли Вы помочь полиции в обеспечении Вашей общественной безопасности?» - на эти и другие вопросы отвечали жителя Красного Яра.

Специально для учета мнения населения были разработаны два вида анкет, вопросы во втором варианте были ориентированы на готовность граждан оказывать помощь полиции при обеспечении безопасности: «Обратитесь ли Вы в полицию, если станете свидетелем правонарушения?», «Оказывали ли Вы содействие полиции?», «Вы доверяете или не доверяете полиции?».

В течение нескольких часов организаторы охватили социологическим опросом более 200 жителей поселка.

Е. Хусаинов подчеркнул, что все ответы акмолинцев будут тщательно изучены, с учетом мнения населения будет перестроена деятельность участковых инспекторов полиции.

«Сегодняшнее мероприятие - это важнейший шаг в создании платформы для диалога с общественностью, каждое мнение, положительный или же отрицательный ответ мы изучим и проведем соответствующий анализ», - отметил он.