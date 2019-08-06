Насильника задержали в Кокшетау военнослужащие Нацгвардии

КОКШЕТАУ.КАЗИНФОРМ – В Кокшетау военнослужащие Национальной гвардии РК задержали по «горячимследам» насильника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

3 августа этогогода примерно в 22 часов вечера с Центра оперативного управления поступилаинформация, о том что, на проспекте Назарбаева неизвестный мужчина изнасиловалдевушку. Одним из первых откликнувшихся был войсковой наряд в составе дежурногопо войсковым нарядам лейтенанта Жандоса Альжанова, патрульных рядовых РусланаОразхан, Нуржана Тасболат, Минетая Кабез, которые, прибыв на местопреступления, по ранее переданной ориентировке подозреваемого, выдвинулись напоиски.

«Далее в ходесовместного поиска с сотрудниками полиции, проявив бдительность и оперативность,по «горячим следам» был задержан гражданин, подходящий по ориентировке, им оказалсягражданин (Ч.) 1979 года рождения, проживающий в Кокшетау, у которого былиранее приводы в органы внутренних дел. Он дал признательные показания посовершенному преступлению», - рассказали в Нацгвардии.

Благодарябдительности и оперативности военнослужащих Национальной гвардии К, задержанныйбыл передан оперативной следственной группе и водворен в изолятор временногосодержания.

Войсковой нарядза бдительные, умелые и оперативные действия был ходатайствован командованиемчасти о поощрении правами вышестоящего командования.

Напомним, 26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде «Тальго», где и произошло изнасилование. Сперва над ней надругался один проводник, позже - второй. Рассмотрение дела длилось более полугода, оглашение приговора переносилось несколько раз. Изнасилование прокомментировал и отец одного из подозреваемых.

26 июля этого года состоялось оглашение приговора, двум подозреваемым дали по 2,5 года лишения свободы. Приговор позже прокомментировал судья Оразалы Сатыбалды.

По резонансному делу официальное заявление сделали и в транспортной прокуратуре, просили более строгого наказания двум осуждённым.

Потерпевшая от насилия двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» жительница Актобе впервые после случившегося опубликовала свое обращение к казахстанцам и руководству страны. Депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева предложила ужесточить наказание для насильников.