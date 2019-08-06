Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Насильника задержали в Кокшетау военнослужащие Нацгвардии

    6 Августа 2019, 10:16

    КОКШЕТАУ.КАЗИНФОРМ – В Кокшетау военнослужащие Национальной гвардии РК задержали по «горячимследам» насильника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

    3 августа этогогода примерно в 22 часов вечера с Центра оперативного управления поступилаинформация, о том что, на проспекте Назарбаева неизвестный мужчина изнасиловалдевушку. Одним из первых откликнувшихся был войсковой наряд в составе дежурногопо войсковым нарядам лейтенанта Жандоса Альжанова, патрульных рядовых РусланаОразхан, Нуржана Тасболат, Минетая Кабез, которые, прибыв на местопреступления, по ранее переданной ориентировке подозреваемого, выдвинулись напоиски.

    «Далее в ходесовместного поиска с сотрудниками полиции, проявив бдительность и оперативность,по «горячим следам» был задержан гражданин, подходящий по ориентировке, им оказалсягражданин (Ч.) 1979 года рождения, проживающий в Кокшетау, у которого былиранее приводы в органы внутренних дел. Он дал признательные показания посовершенному преступлению», - рассказали в Нацгвардии.

    Благодарябдительности и оперативности военнослужащих Национальной гвардии К, задержанныйбыл передан оперативной следственной группе и водворен в изолятор временногосодержания.

    Войсковой нарядза бдительные, умелые и оперативные действия был ходатайствован командованиемчасти о поощрении правами вышестоящего командования.

    Напомним, 26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде «Тальго», где и произошло изнасилование. Сперва над ней надругался один проводник, позже - второй. Рассмотрение дела длилось более полугода, оглашение приговора переносилось несколько раз. Изнасилование прокомментировал и отец одного из подозреваемых.

    26 июля этого года состоялось оглашение приговора, двум подозреваемым дали по 2,5 года лишения свободы. Приговор позже прокомментировал судья Оразалы Сатыбалды.

    По резонансному делу официальное заявление сделали и в транспортной прокуратуре, просили более строгого наказания двум осуждённым.

    Потерпевшая от насилия двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» жительница Актобе впервые после случившегося опубликовала свое обращение к казахстанцам и руководству страны. Депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева предложила ужесточить наказание для насильников.

    Автор:

    Акмолинская область Силовые структуры
    Новости по теме
    Новости по теме
    Воспитатель грубо обращалась с особенным ребенком: в полиции не стали заводить дело
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ