Нашим людям предстоит принять новые способы мышления - Касым Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление цифровыми тенденциями потребует изменения подхода к цифровой грамотности и образованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Мы все знаем, что человеческий капитал является приоритетом, но в то же время представляет собой большую проблему на пути к цифровой трансформации.

Мы должны понимать, что управление цифровыми тенденциями потребует изменения нашего подхода к цифровой грамотности и образованию.

Конечная цель – сформировать креативное общество, ориентированное на цифровой рост. Нашим людям предстоит принять новые идеи, новые способы мышления и созидания», - озвучил Глава государства.



