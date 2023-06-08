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    Нашим людям предстоит принять новые способы мышления - Касым Жомарт Токаев

    8 Июня 2023, 17:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление цифровыми тенденциями потребует изменения подхода к цифровой грамотности и образованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Мы все знаем, что человеческий капитал является приоритетом, но в то же время представляет собой большую проблему на пути к цифровой трансформации.

    Мы должны понимать, что управление цифровыми тенденциями потребует изменения нашего подхода к цифровой грамотности и образованию.

    Конечная цель – сформировать креативное общество, ориентированное на цифровой рост. Нашим людям предстоит принять новые идеи, новые способы мышления и созидания», - озвучил Глава государства.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Астана Цифровой Казахстан
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