Наши волонтеры должны участвовать в глобальных волонтерских движениях – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нам необходимо укреплять организационные и технические возможности волонтерства. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на международном форуме волонтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам необходимо укреплять организационные и технические возможности, а также человеческий потенциал в волонтерстве на региональном и международном уровнях», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что необходимо уделять внимание поддержке международного сотрудничества волонтерской деятельности.

«Наши волонтеры должны стать частью более широкой волонтерской международной сети и участвовать в этих глобальных волонтерских движениях. Этот форум однозначно показывает, что совместные действия играют ключевую роль. Мы встречаемся с беспрецедентными проблемами в мире, поэтому сейчас важна солидарность, которая позволит нам зажечь надежду на лучшее будущее. Я уверен, что международные волонтерские программы являются эффективными и позволяют продвигать межличностную дипломатию», - добавил Глава государства.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал Международный форум волонтеров. В нем также участвуют более 140 волонтеров из 34 стран. Приехали 50 иностранных спикеров. Также прибыли волонтеры со всего Казахстана. Всего более 400 участников.