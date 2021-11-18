Наши товары востребованы на внешних рынках – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Даурен Адильбеков попросил назвать факторы устойчивого развития экономики страны, указанные в трехлетнем бюджете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году идет восстановительный рост нашей экономики. Рост ВВП за девять месяцев составил 3,4%. Рост в реальном секторе составил 3,5%. Но мы понимаем, что положительная динамика сложилась на фоне низкой базы прошлого года из-за пандемии. В 2022 году прогнозируется рост экономики на 3,9%. Однако, для обеспечения такого роста нужны соответствующие бюджетные инвестиции. Вместе с тем, в проекте бюджета реальный сектор экономики не находится в числе приоритетных направлений расходов республиканского бюджета», - сказал Даурен Адильбеков на пленарном заседании Сената.

«По отдельным группам, таким как транспорт и коммуникации, сельское хозяйство, имеется сокращение расходов по сравнению с текущим годом. Каков вклад несырьевого реального сектора в прогнозируемом росте нашей экономики в 2022 году? Как и за счет каких секторов правительство планирует обеспечить условия для устойчивого развития экономики страны?», - спросил депутат.

В свою очередь, Премьер-Министр РК Аскар Мамин заявил, что положительная динамика была задана еще в прошлом году.

«В прошлом году, несмотря на пандемию, несмотря на кризисные явления в экономике, по основным отраслям реального сектора были также высокие темпы роста. И эта динамика сохраняется в этом году. Мы говорим о том, что реальный сектор стал фактором устойчивости национальной экономики, фактором конкурентоспособности национальной экономики. Я хотел бы засвидетельствовать еще такие цифры. Что в этом году экспорт обработанных товаров у нас вырос на 25,5%. То есть это говорит о том, что наши товары востребованы на внешних рынках. И в целом экспорт в этом году у нас вырос на 20%», - перечислил Премьер.

«То есть вся положительная динамка, восстановительная динамика налицо. Темпы восстановления экономики признаются всеми международными финансовыми институтами. В прошлом году ни одно рейтинговое агентство не снизило нам кредитный рейтинг», - заключил А. Мамин.



