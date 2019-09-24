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    Наши партнерские стремления находятся в одном русле с перспективами политики Президента РК - Дмитрий Воронюк

    24 Сентября 2019, 12:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый секретарь общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрий Воронюк выразил свою признательность в письме за совместную работу с молодежным крылом «Jas Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наши партнерские стремления находятся в одном русле с перспективами конструктивной политики Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, отраженными в Послании народу РК. Примечательно, что 2020 год будет объявлен в Казахстане Годом волонтера. Эта тема особа близка молодежи – ее стремление к добровольческой деятельности, активная жизненная позиция способствуют высокой степени вовлеченности в общественно полезное дело укрепления гражданского общества. Белорусская молодежь выражает готовность поделиться опытом развития волонтерского движения в Республике Беларусь и обучения волонтеров», - отметил Дмитрий Воронюк.

    Он особо отметил, что общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» с молодежным крылом «Jas Otan» подтверждается договорными отношениями, планами по развитию взаимодействия и совместным участием в международных проектах. Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере образования, научно-исследовательской деятельности, разрабатывать и реализовывать двусторонние проекты в сфере молодежной политики, участвовать в волонтерских программах, расширять гуманитарные, деловые и культурные связи.

    Автор:

    Айгерим Ансаганова

    Благотворительность Беларусь Общество Молодежь Год молодежи
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