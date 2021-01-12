Наши ожидания нацелены на повышение ответственности депутатов нового созыва – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ожидание народа нацелено на то, чтобы депутаты сопровождали реализацию всех реформ. Такое мнение выразила ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Мадина Бектенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партии сегодня утвердили свои партийные списки кандидатов и в Мажилис Парламента нового созыва и в маслихаты. Видно, что списки сбалансированные. В него вошли лидеры общественного мнения, региональные деятели. Женщины представлены в необходимом процентном соотношении. Конечно, изначально проведение всех политических реформ, связанных с выборной системой, были нацелены на обновление состава, расширение качества, представление в составе гражданского сектора. Парламент работал на то, чтобы были услышаны голоса общества», - отметила эксперт.

По ее мнению, ожидание народа нацелено на то, чтобы депутаты сопровождали реализацию всех реформ.

«Эти реформы должны углубляться, выходить в эффективном проявлении. Поэтому фактически в списке видим новые лица. Новые лица представлены Национальным советом общественного доверия, который тоже является провайдером этих реформ. Поэтому ожидания высокие, нацелены на повышение ответственности депутатов нового созыва», - пояснила Мадина Бектенова.

Прежде чем состоялись выборы, был большой предвыборный период. У партий была возможность усовершенствовать свои программы, сделать их более приближенными к запросам современного общества. Конечно, программы обновились. В них много контента социального, регионального характера. Сильный Парламент – путь к реализации и обновлению законодательства. Главное - чтобы все реализовывалось, особенно на местах. Главное – увидеть реализацию программ в маслихатах», - заключила ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Мадина Бектенова.