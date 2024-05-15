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    14:40, 15 Май 2024 | GMT +6

    Нашествие жуков зафиксировали на побережье Алаколя

    Алаколь
    Фото: semeynews.kz

    В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой зафиксировано массовое появление красных жуков на берегах озера Алаколь в области Абай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Представители акимата Маканшинского района сообщили, что проводится работа по обезвреживанию участков, где появились красные жуки.

    Рабочая группа во главе с акимом района Дауреном Койгельдиным ситуацию взяла на свой контроль.

    - Жители Маканшинского района направили видеозаписи, где показано массовое появление насекомых на территории Алаколя. Туда отправились специалисты по фитосанитарии, представители СЭС, ветинспекции. Создана специальная рабочая группа, – сказал аким.

    По его словам, специалисты провели на территории около 5 гектаров обработку препаратами «каратэ», «сиперметрин», «агран». В результате через 20-25 минут жуки исчезли. Работа будет продолжаться до конца недели, всего будет обработано 35 гектаров.

    Кроме того, специалисты санэпидстанции и ветеринарной инспекции опровергли информацию о том, что от скопления жуков происходит падеж скота. В населенных пунктах будут взяты пробы биоматериалов от животных, пробы воды, и направлены в лабораторию.

    Теги:
    Регионы Абайская область Экология Алаколь Происшествия
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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