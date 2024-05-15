Нашествие жуков зафиксировали на побережье Алаколя

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой зафиксировано массовое появление красных жуков на берегах озера Алаколь в области Абай, передает корреспондент агентства Kazinform.

Представители акимата Маканшинского района сообщили, что проводится работа по обезвреживанию участков, где появились красные жуки.

Рабочая группа во главе с акимом района Дауреном Койгельдиным ситуацию взяла на свой контроль.

- Жители Маканшинского района направили видеозаписи, где показано массовое появление насекомых на территории Алаколя. Туда отправились специалисты по фитосанитарии, представители СЭС, ветинспекции. Создана специальная рабочая группа, – сказал аким.

По его словам, специалисты провели на территории около 5 гектаров обработку препаратами «каратэ», «сиперметрин», «агран». В результате через 20-25 минут жуки исчезли. Работа будет продолжаться до конца недели, всего будет обработано 35 гектаров.

Кроме того, специалисты санэпидстанции и ветеринарной инспекции опровергли информацию о том, что от скопления жуков происходит падеж скота. В населенных пунктах будут взяты пробы биоматериалов от животных, пробы воды, и направлены в лабораторию.