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    Нашествие сайгаков на посевные площади прокомментировали в МСХ

    28 Сентября 2021, 17:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали вопрос по поводу нашествия сайгаков на посевные площади, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Недавно мы посетили село в Егиндыкольском районе Акмолинской области, где фермеры рассказали о нашествии сайгаков на посевные площади. Степные животные топчут поля. Мы стали свидетелями. Окупятся ли при этом потери фермеров и принимаются ли какие-либо меры для решения этой проблемы?», - спросил журналист представителей Минсельхоза во время брифинга в СЦК.

    В свою очередь первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подтвердил наличие такой проблемы.

    «В ходе рабочей поездки в СКО, Костанайскую и Акмолинскую области я сам видел, об этом говорили и фермеры. Есть проблема, причинен определенный ущерб. Но вопрос сайгаков относится к компетенции Минэкологии. Мы, в свою очередь, направили письмо в данное ведомство. Думаю, что мы рассмотрим данный вопрос в ближайшее время и найдем решение», - сказал Айдарбек Сапаров во время брифинга.

    Также по информации первого вице-министра сельского хозяйства, пока не рассматривается вопрос по возмещению убытков фермерам.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экология Минсельхоз Сельское хозяйство Минэкологии
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