Нашествие саранчи: количество пострадавших районов увеличилось в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Если в первые дни «нашествия» саранчовых в Костанайской области говорилось о 2-3 районах, то сегодня площадь от вредителей обрабатывается уже в 11, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Первые сообщения и видео о нашествии саранчи начали распространяться в Сети в начале июля. И согласно комментариям автора видео, действие происходило в южных районах области - Джангельдинском и Наурзумском районах.

В территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК тогда сообщили, что на саранчовых было обследовано 1 625 тыс. га площадей в Костанайской области. Из них оказалось заселенными 445,174 тыс. га, в том числе выше экономического порога вредоносности 266,118 тыс.га.

Наибольшая площадь распространения выше порогов вредоносности отмечена была в Жангельдинском районе – 241,978 тыс. га, из них обработано 226,043 тыс. га, и в Амангельдинском районе – 14,275 тыс. га.

Кроме того, со стороны Жангельдинского района были зафиксированы факты перемещения саранчи на приграничные территории Наурзумского района, в том числе на посевы некоторых местных сельхозтоваропроизводителей, без значительного ущерба.

В ведомстве несвоевременную обработку территорий объясняли тем, что погодно-климатические условия - дождь, сильные ветра с порывами, высокие температуры - не всегда позволяли проводить химические обработки

В Минсельхоз в это время отчитывались, что несмотря на нашествие саранчовых, ситуация - под контролем, а посевы - не повреждены.

Это несмотря на то, что количество регионов, подвергшихся нашествию вредителей - увеличилось. Теперь уже речь шла о 7 районах Костанайской области.

Кроме Жангельдинского и Амангельдинского районов, списки «пострадавших» пополнили Алтынсаринский, Денисовский, Федоровский, Сарыкольский, Камыстинский районы.

По данным территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, на 9 июля число регионов, подвергшихся нашествию саранчовых, достигло 11.

На сегодня обследования на выявление стадных саранчовых по Костанайской области проведены на площади 1 920,076 тыс. га. Из них заселено вредителями – 630,878 тыс. га, в том числе выше экономического порога вредоносности подлежащая обработке 368,010 тыс. га. Общая обработанная площадь составила – 320,301 или 75,7 % от прогнозируемого объема.

«Наибольшая площадь распространения выше ЭПВ отмечена в Жангельдинском районе – 294,600 тыс. га, из них обработано 264,361 тыс. га, в том числе непосредственно на посевных культурах обработано аэрозольными газогенераторами – 5,0 тыс. га, самолетами – 1,0 тыс. га. В Амангельдинском районе площадь выше экономического порога вредоносности составила 22,695 тыс. га, обработано – 20,575 тыс. га. В Алтынсаринском районе – площадь выше экономического порога вредоносности составила 6,375 тыс. га, обработано – 6,375 тыс. га. В Денисовском районе – площадь выше экономического порога вредоносности составила 3,000 тыс. га, обработано – 3,000 тыс. га. По Федоровскому району – площадь выше экономического порога вредоносности составила 0,450 тыс. га, все обработано. По Сарыкольскому району – площадь выше экономического порога вредоносности составила 0,040 тыс. га, вся территория обработана», - сообщили в ведомстве.

Саранча замечена также и в Камыстинском районе. Там площадь выше экономического порога вредоносности составила 15 тыс. га, обработано – 5,500 тыс. га.

«По Аркалыку – площадь под обработку составила 10,350 тыс. га, обработано – 5,740 тыс. га. По Наурзумскому району - площадь выше экономического порога вредоносности составила 10 тыс. га, обработано – 8,760 тыс. га. По Карабалыкскому району – площадь выше экономического порога вредоносности составила 2,5 тыс. га, обработано – 2,5 тыс. га. По Костанайскому району – площадь выше экономического порога вредоносности составила 3 тыс. га, вся территория обработана», - пояснили в терринспекции.

Сейчас на местах большого скопления вредителей - в Наурзумском и Жангельдинском районах - находится областное руководство территориальной инспекции АПК МСХ РК, которые осуществляют непосредственный контроль данной ситуации и проведения химических обработок.

Для отработки и мониторинга используют наземные вентиляторные опрыскиватели, самолеты, дельтапланы и аэрозольные газогенераторы, которые меняют места дислокации по мере фиксирования угрозы.

«Сегодня техника рассредоточена в Жангельдинском, Амангельдинском, Наурзумском, Камыстинском районах и городе Аркалыке для осуществления контроля и проведения химических работ. При возникновении необходимости поставщики услуг по обработке предоставят дополнительную технику», - подытожили в ведомстве.

Сегодня в регион прибыл министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев для контроля предпринимаемых мер по борьбе с саранчой.