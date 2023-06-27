Нашествие клопов в Алматы: акимат проводит обработку деревьев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы по запросам жителей обработает деревья от клопов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году для улучшения, сохранения стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредным организмам с 15 апреля проводятся работы по обработке более 2,3 млн зеленых насаждений, произрастающих на землях общего пользования против листогрызущих и листососущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Также по запросам жителей обработка производится и от древесных клопов», - сообщили в управлении экологии и окружающей среды Алматы.

Работы по обработке проводятся в ночное и ранее утреннее время в зависимости от особенностей биологии вредителей и болезней.

«Обработки проводятся сертифицированными биологическими и в некоторых случаях химическими препаратами низкого класса опасности (П-4), разрешенных к применению на территории РК, а также климатических факторов. Используемые препараты безопасны для окружающей среды», - отметили в управлении.

Услуги по обработке оказываются в четыре этапа за сезон:

1-й этап: с 15 апреля по 20 мая (включает в себя четырехкратную обработку на дубы и двухкратную обработку на тополя);

2-й этап: с 30 мая по 30 июня;

3-й этап: с 10 июля по 10 августа;

4-й этап: с 20 августа по 20 сентября.

Ранее жители Алматы пожаловались на нашествие древесных клопов.