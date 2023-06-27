Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Нашествие клопов в Алматы: акимат проводит обработку деревьев

    27 Июня 2023, 11:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы по запросам жителей обработает деревья от клопов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году для улучшения, сохранения стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредным организмам с 15 апреля проводятся работы по обработке более 2,3 млн зеленых насаждений, произрастающих на землях общего пользования против листогрызущих и листососущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Также по запросам жителей обработка производится и от древесных клопов», - сообщили в управлении экологии и окружающей среды Алматы.

    Работы по обработке проводятся в ночное и ранее утреннее время в зависимости от особенностей биологии вредителей и болезней.

    «Обработки проводятся сертифицированными биологическими и в некоторых случаях химическими препаратами низкого класса опасности (П-4), разрешенных к применению на территории РК, а также климатических факторов. Используемые препараты безопасны для окружающей среды», - отметили в управлении.

    Услуги по обработке оказываются в четыре этапа за сезон:

    1-й этап: с 15 апреля по 20 мая (включает в себя четырехкратную обработку на дубы и двухкратную обработку на тополя);

    2-й этап: с 30 мая по 30 июня;

    3-й этап: с 10 июля по 10 августа;

    4-й этап: с 20 августа по 20 сентября.

    Ранее жители Алматы пожаловались на нашествие древесных клопов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ураганом сорвало крышу жилого дома в Щучинске
    В Алматы на двое суток ограничат движение на одном из центральных проспектов
    Нет наркотикам: турнир по Nomad MMA среди детей и подростков прошел в Алматы
    Личный врач Конаева рассказал, как поставил на ноги первого секретаря ЦК Компартии Казахстана
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне