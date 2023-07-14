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    Нашедших пропавшую в Шахтинске девочку волонтеров наградили в Карагандинской области

    14 Июля 2023, 01:02

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Волонтеров, нашедших пропавшую в Шахтинске девочку, наградили в департаменте полиции Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ночь с 12 на 13 июля в отдел полиции города Шахтинска обратилась 34-летняя жительница города. Она сообщила, что без вести пропала 10-летняя дочь.

    Выяснилось, женщина с ребенком до позднего времени находилась в гостях у знакомой и уснула. Когда проснулась, то обнаружила исчезновение дочери. Более суток она искала ее, но все попытки родительницы найти ребенка самостоятельно оказались безуспешными. Отчаявшаяся женщина обратилась в полицию. Узнав о случившемся, в полицию стали обращаться жители Шахтинска. Одни предлагали помощь, другие делились информацией. Так, выяснилось, что девочку видели с какой-то женщиной. Была установлена ее личность и место проживания. Но по этому адресу она отсутствовала. Фотографии пропавшего ребенка и женщины были опубликованы в чате по поиску девочки, который сразу создали в WhatsApp волонтеры Шахтинска.

    С самого начала поисковые мероприятия приняли масштабный характер. В них были задействованы 200 сотрудников полиции, а также 100 военнослужащих Национальной гвардии. Кроме того, подключились 650 добровольцев из числа жителей города и волонтеров. Информация девочке с фотографией вышла на странице волонтеров Шахтинска в Instagram. Полицейские вместе с неравнодушными гражданами прочесывали каждый квартал города, обходили чердаки, подвалы, лесопосадки и водоемы. Общие усилия принесли положительный результат – девочка была найдена живой и здоровой. В этом основную роль сыграли добровольцы-волонтеры Любовь Хващова, Женис Оспанов и Никита Абдрахманов.

    «О случившемся узнала через чат, специально созданный для розыска пропавшей девочки. С его помощью узнавала всю последнюю информацию. Находилась у себя дома, когда кто-то постучал в дверь. Открываю ее и вижу перед собой женщину, которая попросила сигарету. Сказала, что не курю. Никогда эту женщину не видела, но она показалась знакомой. И вспомнила, что именно ее фотографию видела в чате – с ней в последний раз видели исчезнувшего ребенка. Сразу связалась с ребятами и сообщила им об этом», – рассказала Любовь Хващова.

    Информация поступила к Женису Оспанову и Никите Абдрахманову, которые вместе с полицейскими выехали на указанный адрес. Они вычислили квартиру, в которой и обнаружили женщину и пропавшую девочку.

    Как объяснила женщина, она является знакомой матери девочки. Когда та уснула, то она решила отвести ребенка домой. Но дома никого не оказалась, и женщина привела девочку к своей знакомой, у которой находилась более двух суток.

    Ребенок сейчас у матери. Начальник ДП области Санжар Адилов вручил отличившимся волонтерам-добровольцам – Л. Хващовой, Женису Оспанову и Никите Абдрахманову – наручные часы с символикой МВД.

    «Выражаю вам огромную благодарность за активную гражданскую позицию, проявленную инициативу, а также за оказанную помощь сотрудникам органов внутренних дел. Такое эффективное взаимодействие полиции и граждан способствует укреплению доверия между населением и органами внутренних дел», – подчеркнул он.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область МВД РК Общество Волонтёрство
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