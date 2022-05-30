Нашедших без вести пропавшего россиянина акмолинских волонтеров наградили

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области главный полицейский наградил волонтеров, нашедших без вести пропавшего жителя Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, руководитель ведомства, генерал-майор Думан Таев поблагодарил волонтеров Илью Никитина и Ольгу Хиценко за содействие в розыске без вести пропавшего гражданина Российской Федерации Сергея Бирюкова и вручил им благодарственные письма.

«Волонтеры Lider.kz на постоянной основе оказывают содействие нашему ведомству в поиске без вести пропавших лиц. Благодарю за ваш труд, участие в развитии волонтерского движения в нашей области, за неравнодушное отношение, отзывчивость и ответственное отношение к совместной работе. Желаю вам здоровья и душевных сил. Пусть ваша деятельность будет ориентиром для современного общества», - поблагодарил он волонтеров.

«Мы тесно сотрудничаем с полицией и всегда готовы оказать помощь в поисках. Помогаем по зову сердца. Безусловно, нам очень приятно, что наш труд не остался без внимания руководства департамента полиции», - сказала О. Хиценко.

22 мая в управление полиции города Кокшетау обратился родственник пропавшего мужчины, попросив оказать содействие в его поиске. Полицейские и волонтеры организовали масштабные поисковые мероприятия. Поиски мужчины велись круглосуточно. Разделившись на 9 групп, сотрудники полиции проверяли места массового скопления людей, гостиницы, съемные квартиры, территорию железнодорожного и автовокзала. Ориентировку с приметами и фото пропавшего мужчины своевременно распространили в чатах Whats app и социальных сетях.

Не остались в стороне волонтеры, которые также прочесывали районы областного центра, расклеивая ориентировки в людных местах и привлекая к поиску неравнодушных горожан. Благодаря сплоченности и слаженным действиям в ночь на 26 мая мужчина найден в центре Кокшетау представителями волонтерской организации Lider.kz. Он доставлен в управление полиции города и передан родным.