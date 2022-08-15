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    • Нашедшего мальчика в ВКО полицейского наградил министр внутренних дел

    15 Августа 2022 20:25

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов высоко оценил и поблагодарил труд полицейских, задействованных в поиске несовершеннолетнего Тамирлана Ахмеджанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Каждая минута промедления могла иметь печальный исход, особенно учитывая низкую температуру по ночам, ведь глубина ямы, в которой находился мальчик, составляла около трех метров.

    Операция по поиску завершена. Сотрудник специального подразделения ДП ВКО лейтенант полиции Тлек Ерлибеков награжден ведомственной медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін».

    Как сообщалось, 14 августа в полицию ВКО поступило обращение с просьбой оказать содействие в розыске несовершеннолетнего Ахмеджанова Тамирлана Тимуровича, 2010 года рождения, который в ночь с 13 на 14 августа около 02:30 часов ушел из дома, расположенного на территории дачного массива, и не вернулся.


    Фото: polisia.kz

    #Восточно-Казахстанская область #МВД РК
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