Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Наше молоко и до Алматы дойдет – аким СКО

    22 Июня 2023, 20:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – У акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова представители СМИ поинтересовались на прошедшем брифинге, когда молоко местного производства будут доставлять в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона заверил, что область прилагает усилия для увеличения импорта молока и молочной продукции.

    «Мы 500 тысяч тонн молока импортируем в страну. Наши производители поставляют в Астану молоко, к обеду уже его нет в продаже. Люди понимают, что надо пить натуральное, а не восстановленное. Восстановленное - это порошок, водой разбавленный. Для увеличения производства молока необходимо развивать животноводство. Минсельхоз принял программу увеличения поголовья. В этом году 100 млрд тенге выделяется по стране на строительство молочно-товарных ферм. Это опыт нашей области финансирования через СПК масштабируется по стране. Через три года должны отходить от импорта молока. Думаю, наше молоко и до Алматы дойдет. Не в этом, но в следующем году постараемся», - сказал А.Сапаров.

    Пилотный проект по финансированию строительства молочно-товарных ферм через СПК начали два года назад. Процентная ставка - 2,5%, средства выдаются на срок до 10 лет, льготный период - 2 года. В год область строит 8-10 МТФ. Сейчас в области действуют 30 ферм. Началось строительство 17, из которых 9 запустят до конца года.

    Ежегодно регион производит 10% от республиканского объема молока, или 650 тысяч тонн.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Алматы Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Будут ли РАГС оказывать коммерческие услуги после передачи функций в ЦОНы
    Нам не надо бояться журналистов – депутат маслихата Алматы
    Горячую воду отключат в двух районах Алматы
    Инспекторы патрульной полиции Алматы и Алматинской области подозреваются в получении взяток
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT