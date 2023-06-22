Наше молоко и до Алматы дойдет – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – У акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова представители СМИ поинтересовались на прошедшем брифинге, когда молоко местного производства будут доставлять в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона заверил, что область прилагает усилия для увеличения импорта молока и молочной продукции.

«Мы 500 тысяч тонн молока импортируем в страну. Наши производители поставляют в Астану молоко, к обеду уже его нет в продаже. Люди понимают, что надо пить натуральное, а не восстановленное. Восстановленное - это порошок, водой разбавленный. Для увеличения производства молока необходимо развивать животноводство. Минсельхоз принял программу увеличения поголовья. В этом году 100 млрд тенге выделяется по стране на строительство молочно-товарных ферм. Это опыт нашей области финансирования через СПК масштабируется по стране. Через три года должны отходить от импорта молока. Думаю, наше молоко и до Алматы дойдет. Не в этом, но в следующем году постараемся», - сказал А.Сапаров.

Пилотный проект по финансированию строительства молочно-товарных ферм через СПК начали два года назад. Процентная ставка - 2,5%, средства выдаются на срок до 10 лет, льготный период - 2 года. В год область строит 8-10 МТФ. Сейчас в области действуют 30 ферм. Началось строительство 17, из которых 9 запустят до конца года.

Ежегодно регион производит 10% от республиканского объема молока, или 650 тысяч тонн.