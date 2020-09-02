Наше государство имеет четкий план для дальнейшего развития и благосостояния граждан - Закиржан Кузиев

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Алматинского областного маслихата, член Ассамблеи народа Казахстана, член партии «Nur Otan», председатель филиала Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана в Алматинской области Закиржан Кузиев перечислил наиболее важные акценты в Послании Президента страны народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Мы все внимательно послушали Послание Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана. Хочется отметить, что третий квартал 2020 года начинается с ряда поставленных Президентом важных поручений перед Правительством, которые охватывают практически все сферы деятельности, а также все слои населения в нашей стране. Изменяются подходы к госуправлению, Агентство по реформам и стратегическому планированию станет центральным звеном и будет подчиняться Президенту - важный шаг для развития работы государства. Госаппарат сократиться на 10% в этом году и на 15% - в следующем. Тем, кто останется, повысят зарплаты - очень эффектный прием для повышения работоспособности сотрудников госаппарата на конкурентоспособной основе, такой метод всегда повышает КПД сотрудников, что важно для развития нашей республики», - отметил спикер.

По его словам, очень правильно подчеркивает Касым-Жомарт Кемелевич, что нефтяной суперцикл завершился, диверсифицированная экономика, к примеру, «зеленая» экономика и IT-сфера, - вот потенциальное будущее.

«Все мы понимаем, что земельные ресурсы ограничены, и их надо беречь, уклон именно на подобную диверсификацию экономики поможет будущему поколению жить в ногу с современными тенденциями, которые прогрессируют на глазах. Мы не можем постоянно жить на одних ресурсах, поэтому поддерживаю инициативу Президента, что основы предпринимательства должны изучаться в школах и вузах», - обозначил Закиржан Кузиев.

Говоря о реконструкции 24 тыс. километров дорог по республике, он как опытный предприниматель отметил важность удобной логистики для развития бизнеса и экономики республики в целом.

«В связи с пандемией, которая оказалось стеной перед малым, среднем бизнесом и потребителями, существенно повлияла на снижение дохода, многие руководители предприятий оказались в тяжелом финансовом положении. Поэтому своевременно субсидирование по действующим кредитам по ставке 6% для тех, кто больше всего пострадал от пандемии», - подчеркнул депутат.

Огромная ответственность во время пандемии коронавируса пала на плечи медицинских сотрудников, которые рисковали своим собственным здоровьем, борясь за жизни зараженных вирусом граждан. Закиржан Кузиев считает надбавки медикам за второе полугодие справедливыми. Планируются обновление коечного фонда, закуп медицинского оборудования, что необходимо в связи с прогнозами специалистов о возможной последующей волне пандемии. Здоровая нация — это приоритет, убежден он.

«Также Президентом было подчеркнуто усиление роли маслихатов и трансляция их заседаний онлайн. Люди наглядно увидят работу тех, кого они избирают. Плюс повышение статуса участковых полицейских. Все это в совокупности поможет развитию безопасности и работоспособности районов, областей. Отмена бумажных справок до конца года, оцифрование всех процессов, удостоверения, дипломы и прочие документы будут в цифровом виде, что облегчит жизнь наших граждан. Мы живем в веке высоких технологий и Касым-Жомарт Кемелевич правильно подчеркнул: «Должна бегать информация, а не люди».

Хочется обозначить, что наш Президент, который продолжил курс Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по развитию нашей республики, учел на годы вперед все важные стратегические направления, и несмотря на тяжелое для всего мира время, наше государство имеет четкий план для дальнейшего развития и благосостояния граждан», - заключил Закиржан Кузиев.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.



