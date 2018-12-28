Наша цель - преобразовать Астану в глобальный город - Бахыт Султанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Бахыт Султанов встретился с депутатами маслихата. В ходе встречи были подведены итоги уходящего года и намечены планы на будущее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«В этом году в городе проведена огромная работа. Для Астаны он был благоприятным во всех отношениях. Свидетельством тому являются достаточно высокие экономические показатели, с которыми мы завершаем 2018 год. Объем валового регионального продукта, по прогнозным оценкам, составит 6 трлн тенге. Промышленными предприятиями города выпущено продукции и оказано услуг на сумму свыше 544 млрд тенге, и тем самым зафиксирован позитивный сдвиг на отметке плюс 9,6% по сравнению с прошлым годом», - сказал аким города.



Увеличился на 12,6% по сравнению с 2017 годом объем производства в обрабатывающей промышленности. Общий объем грузоперевозок в текущем году увеличился на 9%. Объем розничного товарооборота составил свыше 1 трлн тенге и увеличился по сравнению с 2017 годом на 6%. В государственный бюджет собрано налоговых поступлений в объеме 981,9 млрд тенге, что на 13,9 % выше показателя 2017 года.

Эти показатели, по оценке Бахыта Султанова, формируются за счет малого и среднего бизнеса, доля которого в структуре валового регионального продукта составила 55%.

«Впереди много работы. За эти три месяца пообщался и с горожанами, и сектором НПО. Стараюсь посещать социальные объекты. Вчера посетили детские дома, дом престарелых. Я себя считал астанчанином до корней волос, думал, знаю город. Но поработав, я для себя сделал вывод, что даже 10% того, что увидел за это время, раньше не знал.

Наша цель - преобразовать Астану в глобальный город, который станет основным центром притяжения креативных людей, талантов, молодежи, а также туристов и иностранных инвесторов. Для этого необходимо использовать современные урбанистические решения, новые подходы к градостроительству, ориентированные на полицентричность. Одним словом, нам необходимо создать комфортную среду для жителей и гостей столицы, в том числе особое внимание уделить созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями», - отметил аким.

Аким поблагодарил депутатов за продуктивную и оперативную совместную работу и поздравил их с наступающим Новым годом.



