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Наша торговая политика должна перестать быть беззубой - Президент

5 Октября 2018 11:28 217
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Наша торговая политика должна перестать быть беззубой - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ». 

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«Экспорториентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики. Правительству необходимо сфокусироваться на поддержке экспортеров, прежде всего, в обрабатывающем секторе. Наша торговая политика должна перестать беззубой. Необходимо придать ей проактивный характер», - отметил Президент, выступая с Посланием.

Одновременно надо помогать нашим предприятиям осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать так называемую экономику простых вещей. Посмотрите, вокруг этого что происходит. Как защищают себя товаропроизводители Беларуси, вы знаете. Что было с Киргизией, когда мы перекрыли им дороги все. Как они боролись. Наши - молчат, ни с кем не спорят, потому что привыкли, что только высшее руководство должно с кем-то спорить, сказал Глава государства. 

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Дамир Байманов

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