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    Наша страна ведет многовекторную политику – заместитель министра обороны Султан Камалетдинов

    5 Мая 2023, 16:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан во внешней политике придерживается многовекторности и поддерживает со всеми соседними странами дружеские отношения. Об этом заявил вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша страна ведет многовекторную политику. У нас с соседями границы все обозначены, подписаны. Мы не считаем ни одного из наших соседей потенциальным врагом. Мы - друзья. У нас добрососедские отношения», - сказал он в кулуарах Всеармейского совещания под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева.

    Вице-министр подчеркнул, что на сегодня Вооруженные силы РК готовы выполнить возложенные на них задачи.

    Ранее вице-министр обороны РК перечислил страны, в которых Казахстан закупает вооружение.

    Напомним, в Астане проходит Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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