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    Наша столица стала источником духа независимости, духа созидания и единства - Елбасы

    3 Июля 2020, 11:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай представил в своем аккаунте в Twitter видеоролик ко Дню столицы, передает МИА «Казинформ».

    Двухминутный видеоролик, демонстрирующий современный яркий и неповторимый архитектурный облик молодой столицы независимого Казахстана, предваряют слова ее главного архитектора Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева: «Несмотря ни на что, мы одолели трудности и построили нашу столицу. Наша столица стала источником духа независимости, духа созидания и единства».

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    История Казахстана День столицы Первый Президент - Елбасы
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