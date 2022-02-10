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    Наша семья ждала этого счастья больше 10-ти лет - в Семее родилась тройня

    10 Февраля 2022, 13:52

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане родилась первая в этом году тройня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В пресс-службе ФСМС ВКО рассказали, что счастливицей стала 32-летняя жительница города Семей. Дети появились на свет благодаря применению вспомогательной репродуктивной технологии по программе «Аңсаған сәби».

    По словам врачей, беременность у женщины протекала нормально, дети появились на свет раньше срока — на 34-ой неделе беременности. Малыши родились с весом 2 кг 280 гр, 2 кг 300 гр и 2 кг 200 гр. Это очень хорошие показатели для тройняшек, поделились в врачи.

    «Наша семья ждала этого счастья больше 10-ти лет. И вот по программе ЭКО в 2021 году получив одобрение рабочей комиссии Управления здравоохранения области получили квоту для прохождения ЭКО в рамках ОСМС. У нас всё получилось. Мы благодарны программе «Аңсаған сәби», эта программа большая возможность для таких пар как мы, которые верят и хотят обрести своего ребенка. Я очень-очень счастлива. Благодарю наш перинатальный центр Семея за то, что отнеслись так по-особому», — поделилась мама тройняшек Макпал.

    Отметим, за первый месяц 2022 года родились 23 двойняшки и одна тройня. Всего в области в 2021 году родились более 22 тысяч малышей. К слову, Фондом медстрахования области в текущем году планируется охватить порядка 488 пар программой «Аңсаған сәби».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Здравоохранение Общество
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