Наша работа требует уравновешенности, умения сдерживать эмоции - медсестры отмечают свой праздник

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ежегодно 12 мая многие страны мира, в том числе и Казахстан, отмечают Международный день медсестры. В преддверии этого праздника специалисты сестринского дела рассказали об особенностях этой нелегкой и важной профессии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Арзугуль Хайруллаева - операционная медсестра Родильного дома №4 Алматы. В профессии она 23 года. Последние 7-8 лет Арзугуль помогает акушерам-гинекологам во время операций и каждый день становится свидетелем рождения новой жизни.

Опыт и профессионализм операционных медсестер играют важную роль в успешном лечении пациента. Тем более, когда речь идет об операционном блоке, где медсестра – незаменимый помощник врачей. Медсестры готовят пациентов к операции, и все время, пока она идет, находятся плечом к плечу с докторами.

«Операционная сестра – звено, которое связывает всех членов команды хирургической бригады. Она должна не только знать ход всей операции, но и понимать, в какой момент и какой инструмент следует передать хирургу. Тяжелые операции зачастую проходят в полной тишине. Бывают моменты, когда хирург еще не успел сказать, что из инструментов ему нужно, а медсестра уже дает его. Профессионализм медсестры важен и в экстренных ситуациях, когда у тебя есть считанные секунды оценить ситуацию, и несколько минут, чтобы подготовить все к операции. Быть специалистом оперблока получается не у каждого. Это трудная работа, но ее выбирают по призванию, прислушиваясь к велению сердца. В то же время медсестры должны четко осознавать всю тяжесть ответственности в составе хирургической бригады. Многие приходят в эту службу, однако не все выдерживают психоэмоциональную и физическую нагрузку. Наша работа требует уравновешенности, умения сдерживать эмоции, а также способности переключаться от плановых операций к экстренным. А когда ты работаешь в роддоме, речь идет о жизни двоих людей – матери и дитя!», - поделилась Арзугуль Хайруллаева.

Работа в оперблоке – это сотрудничество слаженной команды, которую нельзя подводить. В день операционная медсестра участвует в трех хирургических вмешательствах. Она проводит обработку операционного поля, готовит пациента к операции, следит за тем, чтобы его вовремя привезли в операционную, а также за движением членов хирургической бригады в соответствии с зонами стерильности.

На плечах медсестры – строгий контроль за обеспечением инфекционной безопасности, соблюдением правил антисептики всем персоналом в операционной. Она участвует в подготовке членов хирургической бригады, хирургических инструментов, белья, шовного и перевязочного материалов, аппаратуры для проведению операции.

Подготовить необходимые инструменты, материалы и аппаратуру – все это также входит в обязанности медсестры. Она проводит ранний послеоперационный уход за пациентом, а также следит, чтобы не возникло послеоперационных осложнений. По словам Арзугуль Хайруллаевой, медсестра должна быть всегда готова к оказанию первой помощи в экстренных ситуациях.

«Мы идём на смену, не зная, какие операции предстоят в ближайшие сутки. Здесь халатность и ошибки не допустимы. Исход операции зависит не только от действия хирурга и реаниматолога...», - сказала Арзугуль Хайруллаева.

Еще одна героиня материала, Марияш Абдибатырова, работает в сфере медицины 34 года. Свой трудовой путь начинала в Центральной городской клинической больнице в отделении реанимации. Она рассказала, почему решила стать медсестрой.

«В работе медицинской сестры меня привлекает общение с людьми. Так, я каждый день узнаю все больше о людях, участвую в их судьбе. Мне интересно узнавать о людях, которые доверяют мне свое здоровье и жизнь. Медицинская сестра, на мой взгляд, самая интересная, нужная и важная профессия», - говорит она.

По мнению Марияш Абдибатыровой, в основе медицинской профессии лежит забота о людях. Она пропускает через себя чужую боль и искренне радуется, когда видит выздоровевших пациентов. По ее словам, медработники должны быть милосердными, терпеливыми, доброжелательными и профессионально выполнять свои обязанности.

Ветеран здравоохранения Гульшара Урмурзина считает, что медицинская сестра должна обладать профессионализмом, технической ловкостью и душевностью.

«Вклад медицинских сестер в развитие здравоохранения нашего города огромен. И не зря еще корифеи говорили, что медицинская сестра должна иметь три специализации. Первая - это профессиональное качество, вторая - технические навыки, и третья - душевные качества. Медицинская сестра должна владеть всеми манипуляциями, которые ложатся на ее плечи. Начиная от простых, до очень сложных манипуляций как помощницы оперирующего хирурга», - говорит Гульшара Урмурзина.

Огромная и ответственная часть работы в медучреждениях лежит на плечах медсестер. Это незаменимый сотрудник в любом медицинском учреждений.

«Мы врачи, всегда опираемся на наших медицинских сестер. Когда я работала главным врачом первой детской клинической больницы, главной медицинской сестрой была Майя Александровна Абабкова. Я многому научилась у нее. Она умела разговаривать и со средним персоналом и с врачами и с техническими работниками. Она была тем человеком, который необходим, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Я горжусь нашими медицинскими сестрами, которые работают и вносят свой вклад. Думаю, что тот опыт, который накоплен, он зря не пропал, распространился по всей республике. Поздравляю всех с Днем медицинской сестры!», - подытожила она.

Под руководством Гульшары Урмурзиной впервые в Алматы были открыты детские соматические санатории, смешанные поликлиники, больница сестринского ухода, Перинатальный центр, Центр репродукции человека, внедрено совместное пребывание матери и ребенка в родильных домах города. Она внесла большой вклад в развитие и укрепление материальной базы лечебных учреждений, в процесс внедрения новых форм и методов работы и подготовки кадров. Она является обладателем высшей награды Республиканского общественного объединения «Национальная Медицинская Ассоциация» – нагрудного знака «Алтын Дәрігер», ордена «Ave Vitae». И по сей день Гульшара Урмурзина принимает активное участие в общественно-политической жизни республики, и в частности города Алматы.



