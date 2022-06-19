Наша наука стремится вперед – врач-инфекционист

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Вирусы и инфекции – термины, которые стали привычными для слуха обычных людей за последние два года. Но знает ли простой человек, чем опасны определенные инфекции и вирусы для здоровья? О том, как уберечь себя от этих недугов поделилась своим мнением доктор медицинских наук, профессор Розалия Бегайдарова.

Каждая мама в мире всегда пытается уберечь свое дитя от болезней. Однако детские инфекционные заболевания порой бывают коварны. Их список очень обширный. Ситуацию еще усугубляет тот факт, что ребенок не сразу может сказать о симптомах. Однако современные врачи-инфекционисты идут в ногу со временем. Для предотвращения болезней среди малышей мировые светила науки разработали множество вакцин и лекарств. Но все же большую роль в лечении и диагностике играют сами врачи. Сегодня мы побеседовали с доктором медицинских наук, профессором, академиком РАЕН, который выпустил более 20 кандидатов медицинских наук, двух докторов PhD и магистров. В этой сфере Розалия Хасановна работает более 30 лет.

- Розалия Хасановна, за последние два года не только наша страна, но вся планета очень хорошо изучила термин «вирус». Были ли и раньше такие опасные вирусы? И почему мы о них слышали не так часто?

- Ну, во-первых, слово вирус он известен уже с глубокой древности, поэтому все заболевания, которые, в общем-то, встречаются и тяжело лечится – они все вирусной этиологии. Раньше была натуральная оспа, раньше были такие заболевания как ВИЧ и СПИД, многие другие вирусные инфекций, цитомегаловирусная инфекция. Их очень много. А почему именно в последние два года стали часто слышать? Так это из-за коронавируса. У самого этого вируса очень много штаммов, где то в 60-х годах были коронавирусы с другими штаммами. А сейчас появился коронавирус группы В, как раз возбудителем является именно коронавирусная инфекция. И почему сейчас люди стали больше об этом слышать, потому что пришла «пандемия». Это когда болеют все люди, вся планета. Потому что болели жители всех континентов: и Америки, и Африки, и Австралии. То есть она охватила все континенты. Есть еще слово «эпидемия». Это когда, например, идет каждый год вирус гриппа и так далее. А что касается вирусов, их очень много и они также дают тяжелые осложнения. Просто тогда не было такого масштабного охвата. Поэтому мы про них слышали изредка.

- В начале пандемии, в большинстве, болели люди преклонного возраста. Однако в конце прошлого и в начале этого года КВИ стремительно распространялось среди молодежи и детей. С чем это связано?

- Я 21 июня улетаю на конференцию в Шымкент. Как раз у меня тема там касается именно коронавирусной инфекции детей, собственные наблюдения. А до этого, в апреле, я была в Баку и тоже выступала. Так вот выступление моё было связано с тем, что в начале был вирус SARS-CoV-2, это пришло с Китая. Когда был первый этап, в основном все говорили, что болеют только пожилые и умирают. ВОЗ тогда строго запретила всем выходить, все сидели дома, детские сады и школы не работали, и дети были ограждены от вируса. Поэтому считалось, что у детей болезнь проходит очень легко, и нет тяжелых случаев. Но как только стали детей запускать в школы, стало появляться очень много заболеваний у детей. И вот с 2021 года, как только начали дети идти в школы, стали появляться много иностранной литературы, где писали, что у детей имеются сложные осложнения. И я из своей практики приведу пример. По Казахстану было 58 детей у которых проявились осложнения, так называемый мульти системный воспалительный синдром. Это поражение сердца. Я сама консультировало таких детей в Караганде около 11. Эти дети даже не знали, что переболели или у них была легкая форма - бессимптомная. Родители думали, что это обычная вирусная инфекция. Так как протекала она легко. Но от 2-х до 8-ми недель у детей идут серьезные осложнения с поражением сердечно-сосудистой системы. Поэтому сейчас все учёные пришли к мнению, что у детей тоже проходит тяжело, есть осложнения.

- Из-за коронавируса многие болезни остались, как бы, «в тени». Но это не означает, что они исчезли. Какие инфекции сейчас часто встречаются среди детей?

- Очень правильный вопрос. Потому что когда был коронавирус и врачи были изолированы, а многие больные с различной онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, как бы, отошли на второй план. Что касается детей, тут то тоже были уже нарушения в прививочном календаре. Ведь детей уже с рождения мы прививаем, есть календарь прививок по Казахстану. Во время пандемии были помехи, когда не все дети вакцинировались. А сейчас в инфекционной больнице я постоянно консультирую детей, среди которых идет шквал заболевания ветряной оспой. Если раньше дети болели с годовалого возраста, вот буквально позавчера я осматривала тяжелобольного ребенка, которому всего 16 дней. Заболел ребенок при родах, так как мама во время беременности заболела ветрянкой, и ребёнок родился с ветряной оспой. Помимо этого сейчас пик кишечных инфекции, есть различные менингококковые инфекции. Поэтому можно сказать, что инфекции очень много и они в зависимости от сезона увеличиваются. Зимой если это грипп и менингиты, то сейчас кишечные инфекции. Также очень большая популяция ветряной оспы. По ветряной оспе у нас вакцинации нет, но за границей по ветряной оспе проводят вакцинацию. Поэтому, я думаю, в календаре прививок скоро и у нас детям будут проводить вакцинацию по ветряной оспе.

- Что нужно знать родителям в первую очередь про определенные опасные инфекции? Как им уберечь своих детей от этих болезней?

- Я очень часто выступаю в СМИ и читаю лекцию врачам. И всегда мы говорим, что от всех опасных инфекции единственной защитой является вакцинация. Если вас взять календарь прививок, у нас уже в роддоме дети вакцинируются против именно гепатита, туберкулеза, потом в каждый расчетный месяц до 15-17 лет наши дети получают прививки против управляемых инфекций. Это корь, дифтерия, коклюш, паротит, пневмококковая инфекция, гепатиты. То есть все тяжелые и инфекционные заболевания, в принципе, управляемы и они вакцинируются. Поэтому родители четко должны знать, что дети все должны вакцинироваться. Все врачи-педиатры, все службы и эпидемиологи наблюдают за тем, чтобы все дети были привиты. Есть, конечно, категория людей, которая отказывается. Но тогда дети могут заболеть. Вот даже приведу пример случая, когда были случаи с летальным исходом. Поэтому родители четко должны придерживаться календаря прививок.

- Насколько важны прививки и вакцинация?

- Если ребенок привился от той же дифтерии, коклюша, гепатита, то такой ребенок защищен. А, если ребенок не привит, то бывают печальные случаи. Например, вот недавно, родители не привили ребенка от пневмококковой инфекции и поехали отдыхать в Шымкент. На обратном пути ребенку резко стало плохо. Они вышли из поезда в Караганде и привезли ребенка в нашу инфекционную больницу. Но он был уже в тяжелом агонирующем состоянии и ребенок умер. Этим примером мы хотим предупредить родителей, что нужно обязательно вакцинироваться. Потому что вакцинация важна. Даже если ребенок заболеет, оно пройдет у него в легкой форме. Если ребенок привит от вышеперечисленных управляемых инфекций, как туберкулез, гепатит, коклюш, дифтерия и паротит, то у него осложнений не будет. Что касается паротита, особенно у мальчиков, если не привитым переносит болезнь, то это может повлиять в будущем на его детородную функцию.

- Смертельно опасные инфекции среди новорожденных и детей. Как сейчас борются с ними у нас в стране?

- Во-первых есть очень опасные, так называемые, внутриутробные инфекции. Они передаются от матери ребенку. Очень часто к нам поступают дети, у которых мать болеет цитомегаловирусной инфекцией, это хроническая инфекция, так же токсоплазмоз и различные инфекции как герпетические инфекции. Поэтому если женщина планирует беременность, она должна провериться. И не только сама, но и супруга нужно тоже обследовать. Это нужно для того, чтобы мать не могла заразить ребенка. Сейчас очень много детей с цитомегаловирусной инфекцией. И в том случае, если мама не лечится, то ребенок может родиться с уродством или с нарушением центрально-нервной системы, с отставанием в развитии, с дефектами органов. Поэтому каждая женщина, прежде чем планировать беременность, должна обследоваться на вот эти опасные инфекции, как цитомегаловирус, токсоплазмоз и герпетическую инфекцию.

- ВИЧ и СПИД. Остается ли эта болезнь чумой нынешних дней?

- ВИЧ и СПИД всегда есть. ВИЧ-инфекция - медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус поражает клетки иммунной системы. Пациент, как любой другой человек, не может защитить себя от инфекции. И у них любая другая инфекция, которая наслаивается, например, туберкулез или пневмония, или что-то другое, тогда человек погибает. Конечно, такие больные есть, даже есть дети, родившиеся от таких матерей. Это в основном заражение было из-за наркотиков и передающиеся половым путем. А сейчас чумой 20-го века мы можем назвать оспу обезьян. В основном эта болезнь распространяется в африканских странах, как Конго. Но в последнее время появились случаи в Европе. Основная причина связана с образом жизни с неправильной ориентацией. Поэтому чумой 20-го века кроме ВИЧ и СПИД сейчас является еще и оспа обезьян.

- А каковы показатели по таким заболеваниям, как туберкулез и гепатит?

- Как я сказала ранее, детей вакцинируют уже в роддоме и по срокам прививочного календаря. Поэтому заболевших гепатитом В, который передается через кровь, сейчас стало очень мало. Потому что мы их вакцинируем. Но есть гепатит А, который передается контактным путем. Он протекает не так тяжело, но против него вакцинации нет. Но это тоже тяжелое заболевание, больной может даже не знать, что заболел, и потом могут возникнуть осложнения. Что касается туберкулеза, я не фтизиатр, но, по крайней мере, у нас больных туберкулезом не так много, хотя и есть. По этой болезни тоже проводят вакцинацию.

- Появились ли новые, и самое главное, эффективные методы лечения каких либо опасных инфекций?

- Дело в том, что раз возбудителем является вирус, на вирус особо, вообще, нет точного прицельного лечения. Вот даже, если взять коронавирус, ведь не было ни одного препарата, который прямо действовал бы на сам вирус. Мы лечили пациентов, применяли различные препараты, которые используют при лечении ВИЧ больных и других заболеваний. Поэтому против вируса, вообще, специального, особого лечения нет. Если бы придумали препараты против вирусов, то не было бы онкозаболеваний. Потому что онкозаболевания это тоже вирусы. Что касается вируса всегда течение болезни в основном идет патогенетическое, симптоматическое и так далее. И если бы придумали уже против вируса эффективное лечение, то в конце концов мы бы уже побороли различные онкозаболевания. Потому что именно вирус является причиной многих онкозаболеваний. Любая страна старается побороть и коронавирус, и тяжелые онкозаболевания. Что касается нашей страны, когда я выступала в Баку, участники конференции прямо удивлялись, что у нас против коронавируса есть своя вакцина КазVac. Это имеет большое значение. Наша наука стремится вперед, старается. Вот скоро будут открыты снова лаборатории по особо опасным инфекциям. Это профилактика таких инфекций, как сибирская язва, чума и т.д. У нас в республике есть противочумная лаборатория. То есть наука не стоит на месте. Мы развиваемся и это радует!

- Спасибо за интервью!