Наша хата не с краю – Галымжан Пирматов ответил на критику в адрес Нацбанка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почему у Нацбанка всегда позиция «моя хата с краю» - такой вопрос журналисты задали главе Национального банка РК Галымжану Пирматову, когда он ответил на вопрос о возможности пересмотра курсовой политики ввиду грядущего повышения тарифов на комуслуги. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я прошу вас, чтобы вы отметили, что позиция не «наша хата с краю». Мы осознанно говорим: курсовая политика - свободно плавающая, определяется спросом и предложением. У Нацбанка есть право и возможность при необходимости делать интервенции. Мы не позволим сверхволатильности краткосрочной на рынке. Но в том же время мы не вмешиваемся в рыночное курсообразование», - сказал Галымжан Пирматов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, это совсем разные вещи.

«Я хочу, чтобы вы понимали - на вас большая ответственность. Вы такими словами разбрасываетесь. Что значит у Нацбанка «хата с краю»? Я хочу, чтобы вы все-таки правильно освещали то, что мы говорим. У Нацбанка большая ответственность. И я считаю, что рынок должен определять курс - это очень четкая позиция. Мы не позволим краткосрочной сверхволатильности на рынке. Не таргетируем какой-то уровень курса», - добавил глава Нацбанка.