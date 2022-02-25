Наша цель – быть цивилизованной страной, сохраняя национальную идентичность – Ерлан Карин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Ерлан Карин на международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию Ахмета Байтурсынова, рассказал о том, каковы общие национальные интересы эпохи Алашординцев и современного независимого Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наш народ должен учиться и знать о борьбе за освобождение у предыдущего поколения. Начало прошлого века вошло в историю не только как период борьбы за освобождение страны, но и как эпоха масштабного просвещения. Просветительские идеи, у истоков которых стояли Чокан, Ибрай, Абай, по-новому развернулись в эпоху Ахмета Байтурсынова. Таким образом, этот период стал периодом возрождения казахов», - сказал Ерлан Карин.
По его словам, период национальной модернизации рождает созидательные личности.
«Оглядываясь на всемирную историю можно понять, народы и государства благодаря личностям-реформаторам вышли на новые рубежи развития. Ахмет Байтурсынов для казахов является такой личностью. Общие интересы, связывающие эпоху, в которой жил Ахмет Байтурсынов, и нынешнюю эпоху независимости, – это быть цивилизованной страной с сохранением национальной идентичности. Учитель нации во все времена остается великим лидером нашего народа», - добавил Государственный секретарь.
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