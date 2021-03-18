Наш язык, обычаи и ценности делают нас узнаваемыми - Талгат Калиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Современными историкам и культурологам следует сконцентрироваться на глубоком изучении традиций народа. Об этом заявил директор ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Талгата Калиева, сегодня различные культуры эксплуатируют две модели поведения: охранительную и наступательную проактивную.

«В программе «Рухани жаңғыру» открытость сознания пропагандирует проактивную наступательную модель, в которой нам предстоит показывать миру древнюю культуру кочевников и то, что делает нас казахами. Наш язык, наши устои, обычаи и ценности делают нас узнаваемыми и придают нам уникальность. В то же время современными историкам, культурологам следовало бы сконцентрироваться на глубоком изучении наших традиций и ценностей на выявление причинно-следственных связей, что позволило бы оценить актуальность и определить степень в соответствии с современными реалиями, и предложить способы модернизации», - сказал Талгат Калиев в ходе онлайн-круглого стола «Духовное развитие и сохранение национальных традиций».

Напомним, в онлайн-режиме прошло заседание круглого стола «Духовное развитие и сохранение национальных традиций», в котором приняли участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, общественные деятели и эксперты.