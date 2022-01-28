Наш Первый Президент внес огромный вклад в укрепление государства - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наш Первый Президент внес огромный вклад в укрепление государства. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я знаю, что сейчас в обществе распространяется разная негативная информация. В этой связи как Глава государства хочу еще раз повторить. Наш Первый Президент внес огромный вклад в укрепление государства», -подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что мы не должны потерять тех достижений, которых уже добились.

«Мы должны укреплять нашу страну и быть готовыми к любым испытаниям. Чтобы добиться успеха, мы должны помнить, что, в первую очередь, необходимо единство», - добавил Глава государства.

Напомним, решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».

Глава государства подчеркнул, что председательствовать партией «Nur Otan» - это очень ответственная работа.



