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    Наш Первый Президент внес огромный вклад в укрепление государства - Касым-Жомарт Токаев

    28 Января 2022, 15:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наш Первый Президент внес огромный вклад в укрепление государства. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я знаю, что сейчас в обществе распространяется разная негативная информация. В этой связи как Глава государства хочу еще раз повторить. Наш Первый Президент внес огромный вклад в укрепление государства», -подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент отметил, что мы не должны потерять тех достижений, которых уже добились.

    «Мы должны укреплять нашу страну и быть готовыми к любым испытаниям. Чтобы добиться успеха, мы должны помнить, что, в первую очередь, необходимо единство», - добавил Глава государства.

    Напомним, решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».

    Глава государства подчеркнул, что председательствовать партией «Nur Otan» - это очень ответственная работа.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Нур Отан Первый Президент - Елбасы Съезд партии Аманат
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