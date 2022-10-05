Наш бирюзовый паспорт узнаваем и уважаем во всем мире - Касым-Жомарт Токаев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Наш паспорт узнаваем в мире, сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

«Наш бирюзовый паспорт узнаваем и уважаем во всем мире. В отношении казахстанского паспорта за рубежом не существует каких-либо ограничений, включая выдачу виз иностранных государств. Это прямой результат сбалансированного, ответственного внешнеполитического курса и внутренней политики нашей страны. Эта политика направлена на построение Справедливого Казахстана», - отметил Глава государства.