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    Наш бирюзовый паспорт узнаваем и уважаем во всем мире - Касым-Жомарт Токаев

    5 Октября 2022, 11:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Наш паспорт узнаваем в мире, сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

    «Наш бирюзовый паспорт узнаваем и уважаем во всем мире. В отношении казахстанского паспорта за рубежом не существует каких-либо ограничений, включая выдачу виз иностранных государств. Это прямой результат сбалансированного, ответственного внешнеполитического курса и внутренней политики нашей страны. Эта политика направлена на построение Справедливого Казахстана», - отметил Глава государства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Карагандинская область Общество
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