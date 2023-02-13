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    Населенным пунктам и улицам в Казахстане присвоят имена лиц из специального списка

    13 Февраля 2023, 11:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов разъяснил порядок присвоения обновленных наименований населенным пунктам и улицам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для формирования общего исторического сознания и обеспечения единообразия в сентябре 2021 года Республиканской ономастической комиссией сформирован «Список исторических личностей» из числа деятелей, внесших большой вклад в развитие государства и общества. При смене имен ономастические комиссии будут использовать имена вошедших в список исторических личностей», - сообщил Алтай Кульгинов в своем ответе на депутатский запрос.

    Как сообщалось ранее, в рамках дорожной карты по переименованию идеологически устаревших наименований на 2022 − 2025 годы в 2021 году изменены названия 68 населенных пунктов и 572 из них. Всего в рамках дорожной карты планируется заменить около 3 тысяч устаревших наименований.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Общество
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