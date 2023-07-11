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    Население Южной Кореи резко сократится к 2070 году

    11 Июля 2023, 13:40

    СЕУЛ. YONHAP-КАЗИНФОРМ - Население Южной Кореи сократится до 38 миллионов человек к 2070 году из-за критически низкого уровня рождаемости в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Согласно отчету, опубликованному Статистическим управлением Южной Кореи, к 2070 году лица в возрасте 65 лет и старше составят около 46 % населения страны.

    На данный момент население Южной Кореи находится на отметке почти в 52 миллиона, из которых пожилые люди составляют 18,4 %.

    По прогнозам, за этот период население планеты вырастет с 8 миллиардов до 10,3 миллиарда человек.

    «Население Южной Кореи, достигшее пика в 2020 году, сократится до 40 миллионов человек в 2041 году, что аналогично уровню 2011 года», — говорится в сообщении Статистического управления.

    В Южной Корее среднее число детей, появляющихся у одной женщиной за всю ее жизнь, достигло рекордно низкого уровня в 0,78 в 2022 году, что намного ниже уровня рождаемости в 2,1, который позволил бы поддержать стабильный уровень населения в стране.

    В 2022 году в Южной Корее родилось всего 249 000 детей, по сравнению с 480 000, зарегистрированными в 2012 году, что указывает на то, что число новорожденных сокращается с угрожающей скоростью.

    Ожидается, что иностранцы, которые в 2023 году составляли 3,2 % населения Южной Кореи, или 1,64 миллиона человек, увеличат свое присутствие до 4,3 %, или 2,16 миллиона человек, в 2040 году.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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