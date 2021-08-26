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    Население военного городка эвакуируют из зоны взрывов близ Тараза

    26 Августа 2021, 22:14

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Возгорание возле воинских складов тушат в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению областного акимата, в 17:50 поступила информация от Тургымбаева о том, что в Байзакском районе, сельский округ Жанатурмыс, в 10-ти километрах от села Байзак, на территории воинской части №28349 МО РК произошел пожар склада боеприпасов. Общая площадь складов составляет 697 кв.м.

    В 19:25 в департаменте ЧС Жамбылской области был создан штаб по ликвидации пожара. В 19:57 произошел первый взрыв на складе боеприпасов. В 20:02 сообщили, что сгорела одна пожарная машина, пострадал водитель.

    В данный момент производится эвакуация военного городка войсковой части.

    На ликвидацию ЧС выехали 42 сотрудника и 12 единиц техники ДЧС, восемь сотрудников и две единицы техники в/ч №28349.

    Напомним, Министерство обороны РК разместило в своем Телеграмм-канале официальный комментарий, в котором сказано, что в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов.

    «В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области. Ликвидация очага возгорания продолжается. Причины возгорания устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева», - говорится в сообщении.

    Отметим, что взрывы, происходящие в 30-ти километров, ощутимо чувствуют жители Тараза.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Армия Взрывы в Жамбылской области
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