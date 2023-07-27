Население Узбекистана ежедневно увеличивается почти на 2 тысячи человек

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ежедневный прирост населения Узбекистана составляет почти 2 тысячи человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Агентства статистики РУ, на 1 июля 2023 года постоянное население республики составило 36 372 276 человек, показав с начала года рост на 347,3 тысячи человек.

«Численность постоянного населения нашей республики увеличилась на 2,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Население Узбекистана за каждый месяц 2023 года увеличилось в среднем на 57,9 тысячи человек. С каждым днем численность постоянного населения увеличивается в среднем на 1,9 тысячи человек», - сообщает Агентство.

В ведомстве добавили, что в республике проживает 18 306,3 тысячи мужчин и 18 066,0 тысячи женщин. При этом численность городского населения составила 18 557,5 тысячи, в сельской местности проживает 17 815,8 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что постоянное население Узбекистана за 100 лет выросло в 8 раз. По прогнозам Института прогнозирования и макроэкономических исследований РУ, с учетом высоких показателей рождаемости, население Узбекистана к 2030 году превысит 41 млн человек.