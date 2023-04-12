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    Население Узбекистана ежедневно увеличивается почти на 2 тысячи человек

    12 Апреля 2023, 22:29

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ежедневный прирост населения Узбекистана составляет почти 2 тысячи человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета статистики РУ, на 1 апреля 2023 года постоянное население республики составило 36 197 781 человек, показав с начала года рост на 172,8 тысячи человек.

    «Количество постоянных жителей увеличилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Население Узбекистана за каждый месяц 2023 года увеличилось в среднем на 57,6 тысячи человек. С каждым днем численность постоянного населения увеличивается в среднем на 1,9 тысячи человек», - сообщает ведомство.

    Ранее сообщалось, что постоянное население Узбекистана за 100 лет выросло в 8 раз. По прогнозам Института прогнозирования и макроэкономических исследований РУ, с учетом высоких показателей рождаемости, население Узбекистана к 2030 году превысит 41 млн человек.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Демография Узбекистан Мировые новости
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