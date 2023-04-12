Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Население Узбекистана ежедневно увеличивается почти на 2 тысячи человек

Автор:  
Мадибек Джанибеков
12 Апреля 2023, 22:29
Население Узбекистана ежедневно увеличивается почти на 2 тысячи человек

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ежедневный прирост населения Узбекистана составляет почти 2 тысячи человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, на 1 апреля 2023 года постоянное население республики составило 36 197 781 человек, показав с начала года рост на 172,8 тысячи человек.

«Количество постоянных жителей увеличилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Население Узбекистана за каждый месяц 2023 года увеличилось в среднем на 57,6 тысячи человек. С каждым днем численность постоянного населения увеличивается в среднем на 1,9 тысячи человек», - сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что постоянное население Узбекистана за 100 лет выросло в 8 раз. По прогнозам Института прогнозирования и макроэкономических исследований РУ, с учетом высоких показателей рождаемости, население Узбекистана к 2030 году превысит 41 млн человек.


Центральная Азия   Демография   Узбекистан   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области