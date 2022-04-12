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    Население Узбекистана ежедневно увеличивается на 1,8 тысячи человек

    12 Апреля 2022, 21:21

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Численность постоянного населения в Узбекистане ежедневно увеличивается в среднем на 1,8 тысячи человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета статистики РУ, на 1 апреля 2022 года постоянное население республики составляет 35,4 млн человек. С начала года темп прироста постоянного населения увеличился на 0,5%.

    «Население нашей страны с начала года увеличилось ежемесячно в среднем на 54,2 тысячи человек. С каждым днем 2022 года численность постоянного населения увеличивается в среднем на 1,8 тысячи человек», - сообщает Госкомстат РУ.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан
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