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    Население Таджикистана достигло 10 млн человек

    25 Июля 2022, 14:55

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – В столице Таджикистана 23 июля родился малыш, который стал 10-миллионным жителем республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации Душанбе.

    Родителями мальчика, которого назвали Фирдавс, являются жители района Шохмансур в Душанбе - Фаридун Баротов и Махфират Шокирова. Фирдавс является первенцем в этой молодой семье. Вес новорожденного мальчика составляет 3 кг 250 грамм, а рост 50 см.

    Городские власти отметили рождение 10-миллионного жителя страны, вручив молодой семье ключи от трехкомнатной квартиры. С этим событием пару поздравил Президент страны Эмомали Рахмон.

    Таджикистан является лидером по приросту населения на постсоветском пространстве. За 30 лет независимости население республики с 5,5 млн человек достигло 10 млн, то есть увеличилось в 1,8 раза. Прогнозируется, что к 2030 году население Таджикистана достигнет 11 млн человек.

    Фото: dushanbe.tj/ru

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Демография Таджикистан Общество Мировые новости
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