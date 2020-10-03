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    Население поддержало праймериз -  Умар Шоназаров

    3 Октября 2020, 17:40

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Своим мнением о голосовании в рамках внутрипартийных выборов партии «Nur Otan» с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился директор Акмолинского филиала ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана Умар Шоназаров.

    «Очень хорошая идея - провести внутрипартийные выборы. Мы видим, что у каждого кандидата есть гражданская позиция. Они хотят исправить или внести что-то новое в регион или район, в зависимости от уровня маслихата. Мы видим, что у населения резко возросло доверие к партии. Интересны предвыборные программы кандидатов. Больше всего мне симпатизирует тот факт, что в выборах приняли участие очень много представителей молодежи», - поделился с Казинформом У. Шоназаров.

    По словам спикера, больше всего ему понравилась работа самой партии. Ведь в Казахстане праймериз проводится впервые, и население практически не знает, что это такое.

    «Надо отдать должное партии «Nur Otan». Благодаря тому, что она имеет тесные взаимоотношения с НПО, общественными объединениями разных уровней, и благодаря конструктивному диалогу между партией и общественностью на сегодня население больше узнало о праймериз. Замечаний не было. Приятно было слушать кандидатов. Были своеобразные дебаты. Каждый высказывал свое мнение, выражал свою точку зрения, как бы он изменил ситуацию или какой вклад хотел бы внести в социально-экономическое развитие региона. Прошло все четко, население поддержало и отнеслось с пониманием. Для первого раза, как я считаю, праймериз прошел с большим успехом!» - добавил У. Шоназаров.


    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Нур Отан Выборы
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