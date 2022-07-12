Население планеты достигнет 8 млрд человек осенью этого года

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - К 15 ноября 2022 года число жителей планеты достигнет 8 млрд человек, а в будущем году Индия станет самой густонаселенной страной мира. Такой прогноз содержится в отчете ООН, опубликованном во Всемирный день народонаселения, 11 июля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«Население мира, - говорится в докладе, - растет самыми медленными темпами с 1950 года. Последние прогнозы Организации Объединенных Наций указывают на то, что число жителей планеты может вырасти примерно до 8,5 млрд в 2030 году и 9,7 млрд – в 2050-м. В 2080-х годах будет достигнут пик в 10,4 млрд человек, а после, в течение примерно двадцати лет, этот показатель будет оставаться неизменным.

«В этот раз Всемирный день народонаселения приходится на знаменательный год, когда мы ожидаем рождения восьмимиллиардного жителя Земли, – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. – Это повод по достоинству оценить достижения в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни и значительно снизили уровень материнской и детской смертности. В то же время это напоминание о нашей общей ответственности за состояние дел на планете».

Рождаемость снижается

Авторы доклада World Population Prospects 2022 отмечают, что за последние десятилетия рождаемость во многих странах заметно снизилась. Согласно прогнозам, в период с 2022 по 2050 год население 61 страны мира сократится как минимум на один процент из-за устойчиво низкого уровня рождаемости и, в некоторых случаях, повышенного уровня эмиграции.

Более половины прогнозируемого прироста населения мира до 2050 года будет приходиться на восемь стран: Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию. Ожидается, что страны Африки к югу от Сахары обеспечат более половины прироста, ожидаемого до 2050 года.

«Взаимосвязь между ростом населения и устойчивым развитием сложна и многогранна, – отметил Лю Чжэньминь, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам. – Быстрый рост населения затрудняет искоренение бедности, борьбу с голодом и недоеданием, а также расширение систем здравоохранения и образования. Достижение Целей в области устойчивого развития, особенно связанных со здоровьем, образованием и гендерным равенством, будет способствовать снижению уровня рождаемости и замедлению роста населения планеты».

Продолжительность жизни увеличивается

Согласно прогнозам, доля населения мира в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10 % в 2022 году до 16% в 2050-м.

«Страны со стареющим населением, - говорится в отчете, - должны принять меры по адаптации государственных программ к растущему числу пожилых людей, в том числе путем создания систем всеобщего медицинского обслуживания, а также повышения устойчивости систем социального и пенсионного обеспечения».

Продолжительность жизни в мире в 2019 году достигла 72,8 года, что почти на девять лет больше, чем в 1990-м. Прогнозируется, что дальнейшее снижение смертности приведет к тому, что к 2050 году средняя глобальная продолжительность жизни будет составлять около 77,2 года.

В период с 2010 по 2021 год чистый приток мигрантов в 40 странах мира составил более 200 тыс. человек. В 2020 году Турция приняла самое большое количество беженцев и просителей убежища в мире (почти 4 млн), за ней следуют Иордания (3 млн), Государство Палестина (2 млн) и Колумбия (1,8 млн). Другими популярными среди беженцев странами были Германия, Ливан, Пакистан, Судан, Уганда и США.

По оценкам, чистый отток населения в десяти странах мира в период с 2010 по 2021 год превышал показатель в миллион человек. Во многих из этих государств убыль населения была вызвана временным перемещением рабочей силы. Такое положение вещей характерно для Пакистана, Индии, Бангладеш, Непала и Шри-Ланки. В других странах, включая Сирийскую Арабскую Республику, Венесуэлу и Мьянму, причиной чистого оттока мигрантов служило отсутствие безопасности. События в Украине привели к перемещению около 13 млн человек к концу мая 2022 года. 6,8 млн из них покинули Украину, перебравшись в Польшу и другие соседние страны.

Влияние пандемии

«Пандемия COVID-19, - говорится в докладе, - затронула все компоненты изменения численности населения. Продолжительность жизни в мире в 2021 году упала до 71 года. В некоторых странах непрекращающиеся волны пандемии привели к краткосрочному уменьшению числа беременностей и рождений.

В некоторых странах пандемия стала причиной значительного сокращения ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В Боливии, Ботсване, Ливане, Мексике, Омане и Российской Федерации оценки ожидаемой продолжительности жизни в период с 2019 по 2021 год снизились более чем на четыре года. В 2021 году ожидаемая продолжительность жизни колебалась от менее 70 лет в Республике Молдова и Российской Федерации до 84 лет в Швейцарии».

«Дальнейшие действия правительств, направленные на снижение рождаемости, в период до середины века мало повлияют на темпы роста населения из-за того, что население мира в целом значительно помолодело, – сказал Джон Уилмот, директор отдела народонаселения департамента экономики Организации Объединенных Наций. – Тем не менее кумулятивный эффект низкой рождаемости, если он сохранится в течение нескольких десятилетий, может привести к более существенному замедлению глобального роста населения во второй половине века».



Фото: news.un.org

