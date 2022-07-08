Население Нур-Султана удвоится к 2035 году – прогноз акима

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов озвучил прогноз касательно увеличения населения Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно генеральному плану, который был утвержден первый после переезда столицы, планировалось, что в 2030 году будет количество населения 800 тыс. человек. Затем в 2010 году генеральный план корректировался, прогнозировалось, что в 2030 году будет 1,2 млн человек. Но, как мы видим, этот показатель мы уже достигли, сейчас мы корректируем генплан. По прогнозам, к 2035 году население Нур-Султана удвоится, если будет соблюдаться такая динамика роста», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Ранее аким ответил на вопросы касательно соответствия проекта ЛРТ климатическим условиям столицы.