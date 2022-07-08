8 Июля 2022 15:39

Население Нур-Султана удвоится к 2035 году – прогноз акима

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов озвучил прогноз касательно увеличения населения Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно генеральному плану, который был утвержден первый после переезда столицы, планировалось, что в 2030 году будет количество населения 800 тыс. человек. Затем в 2010 году генеральный план корректировался, прогнозировалось, что в 2030 году будет 1,2 млн человек. Но, как мы видим, этот показатель мы уже достигли, сейчас мы корректируем генплан. По прогнозам, к 2035 году население Нур-Султана удвоится, если будет соблюдаться такая динамика роста», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Ранее аким ответил на вопросы касательно соответствия проекта ЛРТ климатическим условиям столицы.

«Мы видим, что общество беспокоится. Это правильно. Это инженерные конструкции, которые проходили экспертизу, проект разрабатывается экспертами, строителями, инженерами, все учитывается. Нагрузка в целом на опоры, погодно-климатические условия. Все это учитывается. Подобные климатические условия в Канаде. Там тоже наши спецы выезжали и там есть ЛРТ. Этот вопрос мы консорциуму, нашим партнерам задавали с которыми подписывали контракт. Задача стоит чтобы все это учитывалось и качественно застроилось», - сказал аким.