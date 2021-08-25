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    Население Нур-Султана достигнет двух миллионов к 2030 году

    25 Августа 2021, 11:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов озвучил прогноз по увеличению населения города к 2030 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я хотел акцентировать внимание на нескольких вопросах касательно задач, которые сейчас стоят перед нами. В первую очередь, конечно, это Дорожная карта партии Nur Otan, она нацелена на решение конкретных проблемных вопросов наших жителей, которые мы на выборах озвучивали и утвердили. У нас идет рост населения города», - сказал Алтай Кульгинов на внеочередной сессии маслихата.

    Он подчеркнул, что столица развивается.

    «За 10 лет количество населения удвоилось – было чуть больше 600 тысяч человек, сейчас 1,2 млн. По прогнозам, к 2030 году количество населения достигнет 2 миллионов. То есть, процесс урбанизации неотвратим, это мировой тренд, и наш город это тоже ощущает на себе», - отметил аким.

    «Увеличение количества населения означает увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру, дороги, инженерные сети, жилье, школы, детские сады, бизнес-объекты, рабочие места и прочее», - заключил А. Кульгинов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Демография
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