Население не видит эффекта от работы стабфонда – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров провел совещание по обеспечению жителей региона социально значимыми продуктами питания. Глава региона считает работу стабилизационного фонда неэффективной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, и. о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития региона Дархан Амрин рассказывал об использовании для сдерживания цен так называемой «оборотной схемы». По его словам, местным мукомолам выдают льготный заем на закуп зерна для производства муки. Ее реализуют населению по 253 и 260 тенге за двухкилограммовый пакет. Муку распределяют между производителями социального хлеба и макаронных изделий.

Местному крупозаводу ТОО «Рахат Опт» выдали заем на поставку в розничную сеть гречки и риса по сниженным ценам. По словам Д. Амрина, в магазинах гречка стоит 330 тенге и это самая низкая цена по республике.

Однако у главы региона иное мнение на ситуацию с ценами на социально значимые продукты питания.

«В 2019 году на оборотную схему выделяли около 300 млн тенге. Сейчас 3,6 млрд тенге. Но эффекта нет. В городе организованы всего 23 точки стабфонда. Районы почти не охватываем. Говорите, что достаточно продукции, районы не забирают! Почему тогда только три раза в неделю завозим в городские точки товар? Почему через два-три часа заканчивается продукция?» - возмутился А. Сапаров.

Глава региона считает безосновательным повышение цены на рожки, поскольку зерно и мука стали дешевле. Гречку производят в регионе, но в торговых точках она стоит 450-470 тенге за килограмм.

«Засеваем 9 тысяч га гречихи. Но надо увеличить посевную площадь как минимум в три раза. Для создания конкуренции в регионе должны работать не одна, а четыре-пять крупорушек. Надо довести этот вопрос до конца. Разбирайтесь», - поручил А. Сапаров.

Недавно Д. Амрин на своей странице в социальной сети пояснял, почему быстро заканчивается продукция из стабфонда. Виновны, по его словам, сотрудники торговых точек и управления. Обещал усилить контроль и обеспечить беспрерывные поставки.



