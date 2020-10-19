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    Население Казахстана может вырасти до 25 млн человек к 2050 году

    19 Октября 2020, 17:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения к 2050 году может вырасти до 25 млн человек в Казахстане. Такой прогноз дают в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совершенствовать социальные механизмы по поддержке матери и ребенка, защищать их законные интересы - один из ключевых направлений национальной политики государства. Государство выплачивает свыше 40 социальных пособий, четверть из которых касается вопросов матери и ребенка - с рождения ребенка и различной помощи. На данный момент в стране насчитываются свыше 230 тысяч многодетных матерей, в основном это обладатели «Алтын алқа» и «Күміс алқа» и более 294 тысяч многодетных семей», - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов в ходе круглого стола, организованного партией «Ауыл» в Нур-Султане.

    По словам вице-министра, показатель рождаемости ежегодно растет в Казахстане. Так, по данным Минтруда, в год рождается около 400 тысяч детей.

    «Показатель рождаемости вырос с 2,7 до 2,9, а в некоторых южных регионах достигает до 4. По прогнозам, к 2050 году численность населения может вырасти на 1,3 раза, составив до 25 млн человек», - отметил Серик Шапкенов.

    Вице-министр добавил, что ведомство работает над поручением Главы государства касательно поддержки института семьи и детства, озвученным в рамках Послания.

    Напомним, ранее сообщалось, что партия «Ауыл» разрабатывает Концепцию новой социальной политики.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

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